普發1萬怎麼領最賺？15家銀行加碼懶人包！最高爽拿12萬、抽iPhone17、多領800元

全民普發1萬元現金即將入袋！除了政府給的大紅包，各大銀行也磨刀霍霍，祭出超狂加碼戰。想知道錢存哪家、怎麼領最划算？《健康2.0》彙整15家銀行優惠，從直接入帳抽11萬現金，到ATM領現抽iPhone17，還有新戶限定的800元加碼金，搞懂所有好康，讓您的1萬元瞬間放大！

領錢前先搞懂！5大管道、時程一次看

本次普發萬元共有五種管道，民眾可依自身方便性選擇，不同管道的入帳與開放時間也不同：

登記入帳：11/5起分流登記，最快11/11傍晚入帳。

直接入帳：免登記，11/12直接入帳。（適用領取勞保年金、國民年金、老農津貼等特定族群）

造冊發放：免登記，11/12發放。（適用特定偏鄉地區）

ATM領現：11/17起開放，持提款卡至指定ATM機台領取。

郵局領現：11/24起開放，持健保卡至郵局櫃檯領取。

看更多：普發1萬登記網站上線了！11/5開放分流登記 掌握1重點最快領到

廣告 廣告

【登記入帳】優惠戰場！比誰的紅包最大包

高達四成民眾選擇「登記入帳」，也成為銀行加碼的主戰場，各家優惠比一比：

元大銀行

最狂！入帳至數位帳戶，最高可抽中11萬元現金，加上普發的1萬元，一次抱走12萬元！活動至明年2/28。

LINE Bank

10/28起至12/31止，凡設定普發登記入帳到LINE Bank主帳戶，舊戶成功入帳，就能賺到1次新台幣39,900元現金抽獎機會（共抽出2名），如為LINE Bank新戶，則可再額外多賺到1次新台幣39,900元現金抽獎機會。最棒的是，抽獎機會可累計，幫家人朋友代領入帳，每成功多入帳一筆，就能再多一次抽獎機會！

台灣企銀

現金回饋超大方！最高抽2萬元（3名）、1萬元（7名）現金，完成指定任務再加碼抽獎機會。

台北富邦銀行

針對存戶推出抽獎，最高可抽中現金1萬元，總計有上千個現金獎項。

永豐銀行

抽小蜜豐金Bee 16,888點（3名）或SOGO百貨5,000元禮券（2名），點數可兌換刷卡金、禮券等百項商品。

廣告 廣告

台新銀行

入帳抽台新Point 10,000點（3名），新開立Richart數位帳戶輸入專屬代碼，再送限量行動電源。

第一銀行

抽台灣Pay紅利點數100,000點（5名）或50,000點（60名）。

玉山銀行

新戶解任務直接領800元！符合資格的新存戶開立數位帳戶並完成任務，享刷卡金800元加碼（限量2萬名）。舊戶也可抽iPhone 17 Pro、日幣十萬圓等好禮。

兆豐銀行

入帳後刷卡滿萬元，即可抽1萬元刷卡金（1名）及其他好禮。

華南銀行

登記入帳並綁定LINE，抽iPhone 17，前8,000名再送LINE POINTS 50點。

上海商銀

登記入帳抽iPhone，新戶或使用Debit卡消費再加碼抽獎次數。

合庫金庫

入帳後刷卡滿萬元，抽8萬元現金（1名）、1萬元（5名）等。

看更多：不只普發1萬元！這縣市加碼每人領5千 1族群免申請直接入帳

【ATM領現】族注意！領錢順便抽大獎

習慣領現金的民眾也有福了，多家銀行在ATM機台準備了好禮：

中國信託

至中信ATM領現，就抽「Nintendo Switch 2主機」+「瑪利歐賽車世界」同捆組。

台北富邦銀行

至北富銀ATM領現，抽iPhone 17 Pro、mo幣10,000元等大獎。

永豐銀行

於永豐ATM領現，抽台北－日本沖繩雙人來回機票（2名）或全聯1萬元禮券（5名）。

第一銀行

持一銀金融卡至一銀ATM領取，抽mo幣5,000點（2名）。

台新銀行

在台新ATM領現可立即參加「天天加碼抽」，最高抽10,000點台新Point。

合庫金庫

至合庫ATM領現，抽iPhone 17 256GB（5台）。

新戶、數位帳戶獨享！好康再加碼

多家銀行也針對新客戶或數位帳戶用戶提供額外優惠，想開戶的民眾可趁此良機：

台灣銀行

新開立數位存款帳戶並完成任務，最高享500元回饋金。

玉山銀行

全新存戶線上開戶輸入活動代碼「CASH10K」並完成任務，享刷卡金800元加碼。

台新銀行

新戶開立Richart數位帳戶輸入專屬代碼「2025cash」，送用戶禮Richart行動電源。

財政部也特別提醒，政府及銀行絕不會透過簡訊或通訊軟體要求民眾點擊連結申辦，有任何疑慮請立即撥打165反詐騙專線查證。

看更多：普發1萬最快這天到手！5大領取方式看過來 11類人免登記直接入帳

◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供

◎ 資料來源／財政部．各家銀行官方公告

更多健康2.0報導

超多家航空公司宣布！這款耳機嚴禁託運 只能隨身攜帶 別搞錯了

「自殺」重返十大死因！醫曝青少年壓力世代危機 4大求救訊號別忽視

假租客、假買主詐騙超可怕！房子莫名被拍賣、借高利貸 4種文件絕不能給



本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章