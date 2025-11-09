普發1萬怎麼領最賺？15家銀行加碼懶人包！最高爽拿12萬、抽iPhone17、多領800元
全民普發1萬元現金即將入袋！除了政府給的大紅包，各大銀行也磨刀霍霍，祭出超狂加碼戰。想知道錢存哪家、怎麼領最划算？《健康2.0》彙整15家銀行優惠，從直接入帳抽11萬現金，到ATM領現抽iPhone17，還有新戶限定的800元加碼金，搞懂所有好康，讓您的1萬元瞬間放大！
領錢前先搞懂！5大管道、時程一次看
本次普發萬元共有五種管道，民眾可依自身方便性選擇，不同管道的入帳與開放時間也不同：
登記入帳：11/5起分流登記，最快11/11傍晚入帳。
直接入帳：免登記，11/12直接入帳。（適用領取勞保年金、國民年金、老農津貼等特定族群）
造冊發放：免登記，11/12發放。（適用特定偏鄉地區）
ATM領現：11/17起開放，持提款卡至指定ATM機台領取。
郵局領現：11/24起開放，持健保卡至郵局櫃檯領取。
看更多：普發1萬登記網站上線了！11/5開放分流登記 掌握1重點最快領到
【登記入帳】優惠戰場！比誰的紅包最大包
高達四成民眾選擇「登記入帳」，也成為銀行加碼的主戰場，各家優惠比一比：
元大銀行
最狂！入帳至數位帳戶，最高可抽中11萬元現金，加上普發的1萬元，一次抱走12萬元！活動至明年2/28。
LINE Bank
10/28起至12/31止，凡設定普發登記入帳到LINE Bank主帳戶，舊戶成功入帳，就能賺到1次新台幣39,900元現金抽獎機會（共抽出2名），如為LINE Bank新戶，則可再額外多賺到1次新台幣39,900元現金抽獎機會。最棒的是，抽獎機會可累計，幫家人朋友代領入帳，每成功多入帳一筆，就能再多一次抽獎機會！
台灣企銀
現金回饋超大方！最高抽2萬元（3名）、1萬元（7名）現金，完成指定任務再加碼抽獎機會。
台北富邦銀行
針對存戶推出抽獎，最高可抽中現金1萬元，總計有上千個現金獎項。
永豐銀行
抽小蜜豐金Bee 16,888點（3名）或SOGO百貨5,000元禮券（2名），點數可兌換刷卡金、禮券等百項商品。
台新銀行
入帳抽台新Point 10,000點（3名），新開立Richart數位帳戶輸入專屬代碼，再送限量行動電源。
第一銀行
抽台灣Pay紅利點數100,000點（5名）或50,000點（60名）。
玉山銀行
新戶解任務直接領800元！符合資格的新存戶開立數位帳戶並完成任務，享刷卡金800元加碼（限量2萬名）。舊戶也可抽iPhone 17 Pro、日幣十萬圓等好禮。
兆豐銀行
入帳後刷卡滿萬元，即可抽1萬元刷卡金（1名）及其他好禮。
華南銀行
登記入帳並綁定LINE，抽iPhone 17，前8,000名再送LINE POINTS 50點。
上海商銀
登記入帳抽iPhone，新戶或使用Debit卡消費再加碼抽獎次數。
合庫金庫
入帳後刷卡滿萬元，抽8萬元現金（1名）、1萬元（5名）等。
看更多：不只普發1萬元！這縣市加碼每人領5千 1族群免申請直接入帳
【ATM領現】族注意！領錢順便抽大獎
習慣領現金的民眾也有福了，多家銀行在ATM機台準備了好禮：
中國信託
至中信ATM領現，就抽「Nintendo Switch 2主機」+「瑪利歐賽車世界」同捆組。
台北富邦銀行
至北富銀ATM領現，抽iPhone 17 Pro、mo幣10,000元等大獎。
永豐銀行
於永豐ATM領現，抽台北－日本沖繩雙人來回機票（2名）或全聯1萬元禮券（5名）。
第一銀行
持一銀金融卡至一銀ATM領取，抽mo幣5,000點（2名）。
台新銀行
在台新ATM領現可立即參加「天天加碼抽」，最高抽10,000點台新Point。
合庫金庫
至合庫ATM領現，抽iPhone 17 256GB（5台）。
新戶、數位帳戶獨享！好康再加碼
多家銀行也針對新客戶或數位帳戶用戶提供額外優惠，想開戶的民眾可趁此良機：
台灣銀行
新開立數位存款帳戶並完成任務，最高享500元回饋金。
玉山銀行
全新存戶線上開戶輸入活動代碼「CASH10K」並完成任務，享刷卡金800元加碼。
台新銀行
新戶開立Richart數位帳戶輸入專屬代碼「2025cash」，送用戶禮Richart行動電源。
財政部也特別提醒，政府及銀行絕不會透過簡訊或通訊軟體要求民眾點擊連結申辦，有任何疑慮請立即撥打165反詐騙專線查證。
看更多：普發1萬最快這天到手！5大領取方式看過來 11類人免登記直接入帳
◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供
◎ 資料來源／財政部．各家銀行官方公告
超多家航空公司宣布！這款耳機嚴禁託運 只能隨身攜帶 別搞錯了
「自殺」重返十大死因！醫曝青少年壓力世代危機 4大求救訊號別忽視
假租客、假買主詐騙超可怕！房子莫名被拍賣、借高利貸 4種文件絕不能給
本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章
