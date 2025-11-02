普發1萬成話術 台人10月被詐騙逾60億 他300萬沒了

詐騙案件層出不窮，手法也不斷翻新，根據最新統計，10月份全台詐騙受理件數超過1萬3千件，雖較上月略減，但整體財損仍高達60億元以上，警方提醒，詐騙集團近日趁「普發一萬」話題行騙，假冒郵局人員與警察來電，謊稱民眾身分遭冒用、需「代管財產」，導致有人依指示交出提款卡與現金，最終遭詐走逾300萬元。

警政署「165打詐儀錶板」統計顯示，今年10月共受理詐騙案件1萬3673件，較9月減少436件，約下降3.1%；財損金額則達60億4400萬餘元，比上月少約6億7千萬元，降幅約一成。

廣告 廣告

從統計數據來看，網路購物詐騙仍居冠，共有4141件，其次是假投資詐騙，有1528件；若以財損金額計算，假投資詐騙損失最為慘重，金額高達24億8千多萬元，其次為假交友投資詐財詐騙，金額約11億4千萬元。

警政署提醒，網路投資標榜「高報酬、低風險」多半是陷阱，民眾應謹慎辨識，避免因貪小便宜而落入圈套，也提到普發一萬政策即將上路，詐騙集團也趁勢推出新手法。

警政署指出，近期有民眾接獲自稱「郵局人員」來電，聲稱身分遭冒用申領現金，隨後被轉接給假警察詐騙，對方以「檢察官指示代管財產」為由，誘使交出提款卡與現金，最終遭詐逾300萬元。警方強調，公家機關不會要求面交金錢或交出金融卡，呼籲民眾提高警覺。

★《中時新聞網》提醒您：詐騙手法日新，你我要有戒心，如遇疑似詐騙情況，請立刻撥打165反詐騙專線諮詢。

更多中時新聞網報導

吉岡里帆便當天天換口味

MLB》山本扮救世主 G6強碰高斯曼

粿粿認踰矩王子 控范姜索1600萬