普發1萬拚經濟民代批高雄靜悄悄籲加碼 陳其邁這樣回應

全民普發1萬元現金已經上路，高雄市議員李雅靜於21日市政總質詢時，詢問高雄有無加碼活動，不要其他縣市拚經濟，高雄卻是靜悄悄。高雄市長陳其邁透露自己尚未領取1萬元，但領到後會捐給慈善團體，至於怎麼趁勢拚經濟，市府也會於農曆過年前妥適規畫。

高雄市議員李雅靜21日於市政總質詢上提及，普發現金1萬元，其他縣市已推出加碼活動，考量高雄財政問題，目前沒有要加碼發現金。但她認為可還是能鼓勵民眾把消費留在高雄，甚至吸引其他縣市到，別縣市拚經濟，但高雄卻在睡一片靜悄悄，尤其庶民經濟重要，市府該思考如何吸引外縣市的錢。

她建議可推外縣市旅客專屬，如消費1000元登入高雄消費發票抽現金或是住宿套票、餐券等；在地市民也要有回饋，納入高雄數位市民，消費滿500元，就可參加抽獎現金，捷運儲值金及商圈券等。

另外，也能串聯大型活動，如跨年及燈會；也能推出專屬高雄漫遊iPASS，提供48小時交通套票、景點門票、夜市券等一次滿足。

陳其邁答覆，每個人對1萬元使用規畫不同，他自己還沒領，但領後會捐給慈善團體，民眾不見得領到錢會在短時間花掉，市府會於農曆過年前妥適規畫，他也提到，高雄11、12月活動多，誘因比其他縣市多，演唱會同是也是庶民經濟；但李雅靜認為，除演唱會周邊外，其他區域吃不到這塊餅，市府目前提出都是例行活動，要針對普發現金加碼活動，吸引更多消費群眾到高雄。

