普發1萬拚4萬！多家銀行較勁「抽iPhone 17、機票」 優惠懶人包

普發現金1萬元將上路，已有例行領取政府津貼或年金者，11/12開始入帳，11/17開放民眾到指定金融機構（含郵局）實體ATM機台領取。國內多家銀行拚場加碼優惠，除了抽iPhone 17、機票、回饋點數外，甚至還有39900元現金的抽獎機會。

有關普發現金1萬元，財政部指出，11/5起5天預登記，11/10開放登記，11/12開始入帳。這次普發現金有5種領取方式，一般民眾可依自身習慣選擇「登記入帳」、「ATM 領現」或「郵局領現」；特定對象「直接入帳」；矯正機關收容人及特定偏鄉民眾採「造冊發放」。

LINE Bank

28日到12月31日，抽現金39900元，名額共2名，活動期間完成以下任一任務，可獲得一次抽獎機會。首次成為LINE Bank新戶，活動期間內開戶成功，並同意帳戶綁訂LINE帳號（限首次開戶，銷戶重開不適用）；第二種為普發現金入帳到LINE Bank主帳戶，新舊戶皆適用，到普發現金官網（https://10000.gov.tw/）選擇「登記入帳」，並設定1萬元入帳到主帳戶。

台新銀行

11月17日至12月14日，民眾只要透過全台台新銀行ATM完成領取全民普發1萬元，可立即在ATM參加「天天加碼抽大獎」活動。活動期間將抽出超過5000名幸運得主，最高可獲得10000點台新Point（台新Point1點=1元），並可領取全家便利商店、OK超商、繼光香香雞、美廉社等知名商家超值優惠券。

民眾亦可選擇線上方式領取，只要上政府「全民+1政府相挺」網站，選擇「登記入帳」並輸入台新銀行存款帳號，依照步驟完成登記，1萬元將於指定日期自動入帳。11月5日至12月14日於網路或行動銀行領取活動券，並登記台新存款帳號，且於2025年12月31日前成功入帳者，還可參與抽獎，台新將抽出3名幸運得主，各可獲得台新Point 10,000點。

永豐銀行

12月31日前透過永豐銀行ATM領取普發現金，即可抽台北－日本沖繩雙人來回機票（2名）及大全聯1萬元禮券（5名）；除ATM提領外，永豐銀行客戶於政府公告網站選定「登記入帳」至永豐銀行帳戶，含數位帳戶大戶DAWHO，並完成入帳，就有機會獲得小蜜豐金Bee16888點（3名）或遠東SOGO百貨5000元即享券（2名）。

玉山銀行

活動期間內，符合玉山全新存戶者首次且同時開立台幣+外幣數位帳戶並於線上開戶流程輸入好禮活動代碼「CASH10K」者，贈刷卡金800元。需設定政府普發一萬元登記入帳玉山數位帳戶、申辦玉山帳戶自動扣繳本行信用卡費及綁定玉山LINE個人化通知。

台北富邦

11月17日至12月31日期間，持金融卡至北富銀ATM提領普發現金，並於活動結束前綁定北富銀LINE官方帳號，即可參加抽獎，獎品包含iPhone 17 Pro 256GB手機、mo幣10000元、5000元、2000元、500元等獎項。北富銀存戶於12月31日前選擇登記入帳至北富銀帳戶，即可獲得抽獎機會，最高可抽中現金一萬元。

元大銀行

普發一萬登記入帳選元大銀行台幣存款帳戶，使用元大銀行台幣存款帳戶領取；或是持元大金融卡於全台元大銀行ATM領取，兩者皆可抽台幣10000元回饋金（共享名額20名）。登記入帳選元大銀行數位存款帳戶者，使用元大銀行台幣數位存款帳戶領取，加碼再抽100000元回饋金。

