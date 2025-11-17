普發1萬捐200萬 運彩公會理事長何昱奇聯手立委羅廷瑋200倍奉還做公益

運彩公會理事長何昱奇（右三）響應立法委員羅廷瑋（右二）「以運動回饋教育」的倡議，捐贈向上國中三年總額新台幣200萬元。（記者楊文琳攝）

記者楊文琳/台中報導

11月17日是政府普發一萬元、ATM領現第一天，台灣運彩公會理事長何昱奇兌現「全民普發現金一萬元」愛心承諾，響應立法委員羅廷瑋「以運動回饋教育」的倡議，號召全台運彩公會會員與運彩經銷商，共同響應捐贈台中市立向上國中三年總額新台幣200萬元，並舉行「贊助合作簽署儀式」。當天更傳來向上國中棒球隊勇奪金牌的好消息，何理事長現場宣佈加碼送出25萬元冠軍獎金。

今年九月時，針對法師釋昭慧發起拒領普發一萬元捐國庫，運彩公會理事長何昱奇曾公開質疑「能否拒絕接受供養與善款？」。何昱奇強調沒有否定信徒供養的普世價值，但宗教領袖不應暗示「拿這筆錢不安心、甚至是恥辱」，對民眾道德綁架。何昱奇當時鄭重承諾：普發開始後他會帶頭號召將這筆錢捐給教育、運動團體或是慈善機構、佛教團體。17日是ATM領款第一天，何理事長兌現承諾，不僅帶頭捐，更聯合運彩公會會員大手筆捐200萬！

接受捐贈的向上國中，其體育班專項包括：棒球、排球、軟式網球、籃球及飛鏢等多項運動，表現均十分亮眼。今年棒球隊打進國中棒球運動聯賽軟式組冠亞軍爭奪戰，是歷年來成績最好的一次，運彩公會200萬捐款率先到位恭賀，由何昱奇理事長與向上國中黃智暘校長共同簽署，儀式進行中傳來棒球隊奪得冠軍的好消息，何理事長開心加碼，黃智暘校長感謝指出：「何理事長與運彩公會的善舉，讓全校師生深受感動。這份支持不僅提升訓練資源，也讓學生看見努力與被肯定的價值，對校隊士氣有極大激勵。」

運彩公會捐贈向上國中三年總額新台幣200萬元贊助體育培力。（記者楊文琳攝）

此次贊助案由向上國中家長會副會長林育輝與立法委員羅廷瑋，共同關心學校體育設施改善事宜。羅委員向來支持體育發展 特別主動聯繫運彩公會理事長何昱奇實地場勘，促成此次公會與校方攜手合作，共同推動基層運動發展，展現政府與民間攜手扶植體育教育的具體成果。羅廷瑋立委邀請企業捐贈向上國中三年200萬案。值得一提的是，何昱奇理事長亦為向上國中傑出校友，此次回到母校進行捐贈與簽署儀式，更別具意義。何理事長表示：「向上國中是我啟蒙的重要起點，能夠以運動產業的一份力量回饋母校，是一種榮耀與感恩。」

何理事長進一步指出：「運動彩券每年替國家創造超過70億元運動發展基金盈餘，但我們更希望身為產業經銷體系的一員，能主動回饋社會，協助學校與基層選手成長 。這筆三年期贊助不只是金額的支持，更是理念的延伸，希望讓更多孩子感受到社會力量的溫度。」多年來，何昱奇理事長持續投入體育公益，先後贊助中山國中棒球隊出國旅費與世界冠軍獎勵金60萬元，長期支持台中市陽光棒球夏令營、東山高中自行車活動，以及南屯國小、大鵬國小與大勇國小羽球練習球補助。另協助大墩國中籃球、黎明國中與黎明國小足球及球鞋經費，並贊助海山高中排球隊出國旅費等。理事長個人每年更以運彩盈餘貢獻超過一億元於運動發展基金，實踐「取之社會、用之社會」的信念。何理事長強調，「全民透過運彩投注支持運動發展，而我們再將盈餘回饋學校、球隊與社會，這就是正向循環的開始。」未來將推動「一縣市一學校」長期贊助計畫 ，讓運彩產業成為台灣體育發展的堅實後盾。