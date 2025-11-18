普發1萬放大1.4倍！快搶星巴克百杯咖啡券、限量只有1000組

普發1萬入手星巴克百杯咖啡電子券，可以激省4,000元。

普發1萬元使用ATM就能輕鬆領取了，咖啡控可以把握把這筆錢放大1.4 倍的機會！星巴克推出限量專屬贈禮「歡樂同慶百杯幸福」，每組10,000元就能入手100張電子飲料券，每張可兌換140元以下的任一款飲料，送禮自用兩相宜。

專屬贈禮活動已經開搶，限量只有1,000 組，電子飲料券可分次使用，也能單張轉贈。票券兌換期限到2026年6月29日，想把普發現金放大，拿來享受咖啡的人，千萬別錯過。

「歡樂同慶百杯幸福」單組販售10,000元，內含100 張星巴克電子飲料券，每張可兌換140元以下的任一款飲料。（星巴克供圖）

另外，星巴克還同步舉辦「歡樂同慶好友分享日」，今天上午11點到晚上8點，購買2杯大杯以上、同口味、冰熱一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。

今天有「歡樂同慶好友分享日」活動，購買2杯大杯以上、同口味、冰熱一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。（星巴克供圖）

不論是自己喝、送朋友，或和好友一起享受咖啡，「百杯幸福」都是把普發現金變成更多咖啡快樂的最佳方式。



