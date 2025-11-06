普發1萬效應！遠東SOGO周年慶開跑 首日目標13.2億
遠東SOGO台北店周年慶今（6日）登場，忠孝館、復興館、敦化館及大巨蛋Garden City同步開跑，其中忠孝館超市開店人潮較去年多兩成，主要搶購箱購，海鮮，第一位排隊民眾大約6點就到場；一樓大門頭香民眾預計購買24萬元的家電，為搶換限量禮券，早上7點就到場排隊；第二位住附近的許小姐約8點到場，預計購買雅詩蘭黛小棕瓶放大組2組。
遠東SOGO董事長黃晴雯指出，政府普發一萬元現金本周開放預登記，民眾最快下周就能收到款項，這波現金入帳可望為消費市場注入活水。SOGO也同步推出多重優惠，包括超市與小家電品項皆加碼折扣，只要持中國信託聯名卡消費即可享14％回饋，搭配各樓層滿額贈活動，整體回饋最高可達20％。
針對普發效益，黃晴雯回顧，2023年政府發放6000元時，SOGO在4至6月的業績年增達21％。此次金額增加，又與周年慶檔期重疊，預期消費者將聰明使用這筆錢。
她進一步指出，截至8月底，零售與百貨整體業績與去年持平，主因市場仍觀望，但隨年底檔期熱潮到來，預料消費動能將回升。至於出國潮對內需的影響，她表示，雖然不少人喜歡比較國內外價格，但海外購物仍須付出機票、住宿與時間成本，SOGO提供的商品品質與售後服務同樣有保障，能讓消費者在國內輕鬆體驗高質感購物。周年慶首日業績目標新台幣13.2億元，全檔業績挑戰121億元。
