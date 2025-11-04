普發1萬明日起開始登記 最快11日入帳

普發現金1萬元即將入袋，這次共分成5種方式，讓民眾選擇領取。

普發1萬5種領取方法一次看

普發1萬官網

台北市民受訪表示，「直接匯款存起來吧」、「好像會自動入帳啊，好事一樁啊。」

這次的普發現金，共有5種領取方式，選擇登記入帳的民眾，將從11日晚上6時到12日陸續入帳。另外，還有464萬人能享有直接入帳，或是到ATM以及郵局直接領現，至於特定偏鄉地區，也能透過造冊方式發放。

如果是選擇登記入帳分流的民眾，5日到9日這5天，可依照身分證字號或居留證號尾數分流登記，10日開始不限尾數號碼。

財政部次長阮清華表示，「考慮到上一次有這樣的問題，所以我們這一次把頻寬給大幅度地擴大，所以這一次我們相信，在登記入帳的，不管預登記也好，或是實際登錄也好，我相信應該不會壅塞。」

因應這波普發現金，許多銀行也推出加碼活動，像是選擇兆豐入帳，抽1萬刷卡金，第一銀行則是抽紅利點數，華南銀行有機會抽手機大獎，合庫則是最高抽8萬刷卡金。

有鑑於民國112年普發現金6000元，曾有銀行「偷跑」提早墊款入帳，外界關注這次會不會又發生類似狀況？

阮清華指出，「財金公司已經明確跟各行庫、各行庫都講清楚了，不可以搶先墊款發放，所以這一次應該不會再發生同樣的狀況。」

財政部表示，為避免民眾遭詐騙，已和數位發展部等單位聯手，組成跨機關防詐騙專案小組，24小時即時監控偽冒網址，也重申政府不會發簡訊或電子郵件，通知領錢或登錄，呼籲民眾不要上當。



