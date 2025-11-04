普發1萬明登記 前5日採身分證尾數分流
[NOWnews今日新聞] 「全民+1政府相挺」普發現金登記網站將於明（5）日起至9日為期5天開放預登記，並採「身分證字號」或「居留證號」尾數分流措施，明日僅有身分證字號或居留證號尾數0、1才能上網登記，10日起全面開放登記，款項將於11月11日晚上6時起至11月12日依各銀行作業程序陸續入帳。財政部呼籲，民眾多加利用「登記入帳」方式，透過網路登記，1萬元就能直接匯入指定帳戶，免出門、免排隊，安全又便利。
財政部今日特別召開記者會，加強說明普發現金領取方式及介紹廣宣網站內容，由財政部次長阮清華主持，並由數位發展部說明登記入帳系統操作方式，及登記期間前5日，即11月5日至11月9日以「身分證字號」或「居留證號尾數」分流方式，其中明日11月5日先開放尾數0、1預登記，11月6日尾數2、3，11月7日尾數4、5，11月8日尾數6、7，11月9日尾數8、9，11月10日以後不限。
財政部表示，「登記入帳」將明日上午8時起開放預登記，民眾可使用手機、平板或電腦上網，備妥身分證號或居留證號、金融機構帳號及健保卡號，於普發現金官網（https://10000.gov.tw）的「登記入帳」頁面，依指示輸入相關資料，即可完成登記。若民眾對登記入帳方式有任何疑問，可至普發現金官網「常見問題」專區查閱相關說明，或撥打免付費1988 客服專線洽詢（服務時間每日8時30分至晚上6時30分），為配合11月5日登記網站開放，1988客服專線於當日提早至8時提供服務。
財政部提醒，登記期間採分流措施，為分散系統流量，確保網站運作順暢。登記入帳開放時間很充裕，將持續至115年4月30日止，請民眾安心上網登記。
財政部也補充說明，凡於預登記期間及11月10日當天完成登記並經系統檢核成功者，款項將於11月11日晚上6時起至11月12日依各銀行作業程序陸續入帳；11月11日以後登記成功者，於登記後2個營業日內入帳，為確保款項順利入帳，民眾務必補摺或至網路銀行或行動銀行查詢確認入帳。民眾可自114年11月13日起至普發現金官網查詢登記結果，如因資料錯誤導致登記失敗或入帳失敗，網頁將提示原因並開放重新登記，或民眾可改採ATM領現或郵局領現。
財政部強調，普發現金系統平台符合行政院「高」等級資通系統防護基準之控制措施，相關資訊傳輸及儲存均嚴格加密保護，並於專案結束後2個月刪除。該部並呼籲，政府不會主動發送簡訊或電子郵件通知領錢或登錄，也不會電話要求至ATM或網銀操作轉帳。普發現金相關資訊請以官方網站（https://10000.gov.tw）公告為準，如遇可疑訊息或電話，請立即撥打165反詐騙專線或1988客服專線查證，共同防範詐騙。
