普發1萬明登記！最快下週入帳 眾人心裡「兩樣情」

生活中心／倪譽瑋報導

普發1萬最快下週就能入帳，有人期待著、有人感嘆只能拿去繳費。（示意圖／資料照）

普發1萬要來了！明（5）日開放登記入帳，民眾在5至10日登記檢核成功，最快11日18時起即可收到入帳通知，12日完成撥款。各社群上，不少民眾分享自己打算怎麼用那1萬元，有人想買機票、去餐廳大吃等；也有人感嘆，1萬元用在繳費、房租等必要花費後，剩下的其實不多了。

普發現金引起關注數月 正式上路再成話題

過去全民普發現金1萬提出後，不少人都在討論1萬元該怎麼用，各大社群如PTT、Dcard都有「說真的！普發1萬你會用在哪？」「收到普發1萬塊會拿去做什麼」的貼文，如有上班族說打算拿去用在出國、有學生說3000元花在買學校用的東西，7000可能存下或買純娛樂性質的物品，雖然1萬不算多，但不是券也不用綁消費「用起來自由度超高。」

如今普發就要上路了，一般民眾可採取「登記入帳」、「ATM領現」、「郵局領現」3種方式；至於「直接入帳」及「造冊發放」則是給特定人士。ATM領現11月17日開放、郵局領現11月24日開放，目前較快可領到的方案是「登記入帳」，前往普發現金網站（https:// 10000.gov.tw）登記，處理1萬要匯入哪個帳戶等手續，處理完畢後，最快下週就可入帳。

登記入帳有分梯次 須留意身分證字號尾數

11月5日：身分證或居留證尾數「0、1」民眾登記。

11月6日：身分證或居留證尾數「2、3」民眾登記。

11月7日：身分證或居留證尾數「4、5」民眾登記。

11月8日：身分證或居留證尾數「6、7」民眾登記。

11月9日：身分證或居留證尾數「8、9」民眾登記。

11月10日全面開放，期限至明（2026）年4月30日止。

在5至10日登記檢核成功，通知與入帳時間落在11日至12日間、11日至17日登記檢核成功，則在12日至18日間、18日以後登記檢核，則在當天或者次營業日入帳。

期待1萬與感嘆不夠用 網路討論「兩樣情」

目前眾人對於1萬要怎麼用的花錢計畫很多，像是「看演唱會，其他存起來」、「可以吃10次餐廳buffet」、「機車的行車記錄器」、「買一個十年前就想買的平板給自己畫圖」、「今年的旅遊基金+1萬」、「買一台吉他」、「買能讓自己開心的東西，不論是看演唱會、買公仔、買書，或是買課程精進自己」，看起來相當期待。

不過，也有大票人提出，支付完房貸、稅，或應對物價等必要費用，其實1萬也剩不多了，「買漲價後的豬肉，吃火鍋」、「繳房租，還不夠一個月」、「繳學費或拿去買菜買肉」、「基本生活開銷，食衣住行」、「繳稅啊」、「我也只能付房貸，沒有其他消費」。

