普發1萬明開放登記「注意3步驟」！身分證尾號分流 11類人免登記直接入帳

​普發現金1萬將於11月5日上午8時起至11月9日為期5天開放登記，前5天採身分證字號或居留證號尾數分流方式，並於11月10日起全面開放登記。財政部在臉書發文呼籲，民眾可多加利用「登記入帳」方式，透過網路登記，1萬元就能直接匯入指定帳戶，免出門、免排隊，安全又便利。

​普發現金1萬元依現行發放辦法，只要在115年4月30日前符合資格，即可領取1萬元。對象包括具有中華民國國籍並在國內設有戶籍者，取得居留許可之無戶籍國民、永久居留外國人、中國及港澳配偶並取得居留許可者、因公派駐國外之政府機關人員及具我國籍眷屬，以及115年4月1日至4月30日在國內出生的新生兒。

開放登記前5日採 身分證、 居留證號尾數進行 分流

財政部說明，11月5日到11月9日採身分證統一編號或居留證統一證號「尾數」分流，只有對應尾數且符合領取資格的民眾才能登記；而11月10日起到2026年4月30日止則不分尾數，全面開放登記。

11月5日：身分證／居留證號尾數 0、1

11月6日：身分證／居留證號尾數 2、3

11月7日：身分證／居留證號尾數 4、5

11月8日：身分證／居留證號尾數 6、7

11月9日：身分證／居留證號尾數 8、9

11月10日後不分尾數，符合資格都能登記。

財政部提醒，手機、平板或電腦都能上網登記，前期遇流量尖峰，請在「等待室」稍待片刻即可進入登記系統，網頁將自動更新、請勿關閉。而未滿13歲可由父母或監護人其中1人代領（持居留證者不適用），最多代領4位（含本人5位），前5日分流看代領人的身分證號尾數。

財政部提供登記前3步驟，第一，準備本人、代領人身分證統一編號或是居留證統一證號。第二，本人或代領人金融機構帳號。第三，發放對象健保卡號（健保卡左下角 12 碼）。進入官網https://10000.gov.tw點選登記入帳，輸入資料（本人/代領人身分證或居留證號＋金融機構帳號、發放對象健保卡號），確認資料後送出，登記就完成。

11類人不用登記 11月12日直接入帳



財政部說明，可以直接入帳的11類人，須符合勞保年金、災保年金、國民年金（含原住民給付）、老農津貼、農民退休儲金、勞工退休金的月退休金、身心障礙者生活補助費、中低收入老人生活津貼、安置兒少及公費就養榮民資格的民眾，以及各級政府機關因公派駐國外於國內現無戶籍人員及其具中華民國國籍眷屬，不用做任何登記或申請動作，11月12日便會直接匯撥至個人帳戶。



