普發1萬最新詐騙手段曝 北市婦秒被騙300萬

[NOWnews今日新聞] 全民普發一萬在本（11）月5日起開放預先登記，詐騙集團也伺機而動，沒想到台北市一名婦人，就接到佯裝成郵局人員的通話來電，聲稱他的普發一萬被人冒用領取，還協助轉接員警，最後更表示他已涉及刑事案件，婦人照著指引操作，還面交300多萬元現金及提款卡，最後才發現是場騙局，省吃儉用的所有積蓄全沒了。

據了解，當時婦人接到一通自稱是「郵局人員」的來電，對方急切地表示「有人拿您的證件申辦普發現金1萬元，但因為他長得跟照片不像，我們懷疑是冒領」，並幫忙報案跟轉接給自稱是台北市政府警察局的陳警員，婦人一聽嚇壞，了解個資被冒用的可能原因後，還和「陳警員」加LINE聯絡，接著更指名婦人已涉及刑事案件，「檢察官指示要代管你的財產，等案件釐清後才會歸還」，還傳送公文照片，讓婦人一步步陷入陷阱，最後照著「陳警員」指示，準備大筆現金面交還同時交付提款卡，最後才在新聞中看見「公務機關不會代管金錢」後發現是被詐騙。

對此，內政部警政署「165打詐儀錶板」指出，針對普發現金詐騙案，民眾要堅守「四不原則」，包括不點擊、不填輸、不匯款、不轉傳，若接到電話聽到代管或監管財產、面交、提款卡等事，一定是詐騙，政府機關也不會以電話方式告知身分遭冒用，不同公務機關更無法轉接，有任何詐騙疑慮都應向165查證。

