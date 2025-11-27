普發1萬有機會放大 國泰證加碼抽iPhone 17、小樹點2萬點！

政府普發1萬元現金，國泰證券特別推出一系列「開戶、交易、存股」加碼抽好禮活動，總價值近200萬元，讓新手客戶、積極操作老手，或是存股族，任何不同投資階段的投資人，都能善用這筆資金參與台股、美股市場，有機會享受投資帶來的好禮驚喜，讓一次性的小紅包轉換為長期理財契機。

針對初入市場的投資新手與積極操作族群，國泰證攜手國泰世華銀行祭出「iPhone 17抽獎無上限」活動。舉凡於活動期間透過國泰世華CUBE App開立國泰證帳戶，或透過國泰證服務進行台、美股交易，不限單筆或定期定額，只要達到指定金額門檻，即可獲得當月抽獎資格，且抽獎次數無上限累積，等於「交易越多、中獎機率越高」，讓投資人有機會將最新款 iPhone 17 帶回家，為理財增添驚喜。

對於偏好穩健理財的小資族，國泰證則祭出數萬點小樹點，推出「存股抽好禮」活動，打造「投資有回饋、理財更有感」的體驗活動。投資人可於活動網站完成「退休存股目標試算」，設定每月存股金額，並透過台股定期定額成功達標，即可參與抽獎，最高單筆可獲得小樹點2萬點獎勵。

同時，國泰證針對50歲以上投資人加碼「中獎機率翻倍送」，讓樂齡族也能輕鬆參與市場，將普發1萬元化為啟動退休理財的第一步。

國泰證表示，本次以普發萬元為契機打造「全民投資嘉年華」，從首次入市到長期布局，每位投資人都能找到專屬的投資驚喜。國泰證期望藉此帶動更多民眾以普發現金為起點，養成持續投資的好習慣，並結合創新、安全、便利的服務，把握市場契機、創造長遠價值，實踐「BETTER TOGETHER 共創更好」的品牌願景。

