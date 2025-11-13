普發1萬桃園百倍奉還 抽百萬

「普金一萬 桃園百倍奉還」抽獎活動，官網全面開放登錄。（經發局提供）

記者陳華興∕桃園報導

「普發一萬‧桃園百倍奉還」活動十三日開跑，明年十二月三十一日前，只要在桃園設立登記店家消費一百元並至活動官方網站登錄發票，就有機會抽中現金一百萬元最大獎。

市府因應中央普發現金一萬元政策，推出「桃園百倍奉還」活動，鼓勵市民將紅包花在在地商圈、觀光工廠與特色店家，只要用一百元就有機會拿回百倍、千倍、甚至萬倍現金回饋，盼帶動商圈買氣、增加店家營收，同時吸引外縣市民眾來桃園購物、聚餐、旅遊。

經發局表示，本次活動推出四大獎項：「天天抽」每天抽出現金一萬元一名，共五十次；「週週抽」每週抽出現金五萬元一名，共八次；「月月抽」再加碼十萬元現金兩名；最終壓軸「萬倍奉還」將抽出現金一百萬元得獎者一名。活動網站十三日下午二時上線，民眾只要依照網站規定完成會員註冊，即可登錄消費發票，紙本發票、電子發票、載具發票。此次活動限定自然人參加。

活動官網也將提供雲端發票載具綁定服務，配合財政部電子發票整合服務平台作業時間另行公告開放時程，不影響四大獎項抽獎資格。四大獎項抽獎日期將公布在活動網站。