普發1萬次日！登記入帳衝170萬人 這4種狀況「恐無法入帳」

行政院普發現金說明記者會。資料照片。廖瑞祥攝



全民普發現金1萬元已經上線，登記入帳作業已進入第二天，今天是身分證字號或居留證統一證號尾數「2」和「3」的民眾進行線上登記。財政部統計顯示，截至今天（11／6）日中午為止，完成線上登記的民眾人數已迅速衝破170萬人，達到170萬8,640人。財政部提醒，4大情形將無法入帳，請民眾登記時特別留意。

登記入賬作業大致順暢，財政部也發出提醒，民眾在填寫資料前務必仔細核對，4種帳戶狀況，可能導致款項無法順利入帳，恐延誤民眾收到現金時程。

1、帳號核驗失敗，該帳號與身分證統一編號或居留證統一證號不一致。

2、無此帳戶。

3、帳戶已結清。

4、帳戶為警示帳戶或衍生管制帳戶。

另外，未滿13歲孩童可由父母或監護人其中1人代領。如為代領人時，登記頁面之「身分證統一編號」、「金融機構代號」、「金融機構帳號」欄位請輸入「代領人」資料，「發放對象健保卡號」請輸入孩童的健保卡號。

財政部指出，已完成登記的民眾要在11月13日起開放查詢進一步核對，確保1萬元可順利入帳，如有疑問請洽1988諮詢專線或洽往來銀行客服查詢。

財政部強調，一旦發生入帳失敗的情況，該健保卡號將會重新開放線上登記入帳申請，但不提供帳號修改服務。民眾若遇到失敗，需要重新登記，或改用ATM領現或郵局臨櫃領現等其他管道。

