普發1萬玩台北！旅宿、景點超狂優惠一次看

▲臺北市政府觀光傳播局為配合中央推動「全民普發現金一萬元」政策，特別邀集本市各大旅宿及景點業者共同響應，推出一系列限時優惠方案。（圖/記者張嘉哲攝）

[NOWnews今日新聞] 臺北市政府觀光傳播局為配合中央推動「全民普發現金一萬元」政策，特別邀集本市各大旅宿及景點業者共同響應，推出一系列限時優惠方案，讓旅客在普發現金加持下，輕鬆開啟高CP值的臺北之旅。不論是規劃週末小旅行、家庭出遊或好友相聚，都能以更超值的價格，體驗臺北的多樣魅力。觀傳局期盼透過此波優惠活動，吸引更多國內外旅客走訪臺北，感受城市獨有的文化活力與友善氛圍，進一步帶動觀光與經濟發展。

旅宿業優惠一次看：凱達大飯店、國聯大飯店、晶華酒店、福容大飯店

觀傳局表示，在旅宿業優惠方面，凱達大飯店推出「全民普發•好享度假」住房專案，豪華套房享限量買一贈一超值優惠，家庭三、四人房更祭出買一贈二好康福利，平日入住價格只要1萬元起，每日限量售完為止；國聯大飯店自即日起也推出「國聯景觀套房一泊二食•買萬送萬」專案，晶華酒店也同步響應，入住「雲天露台家庭客房」即贈送栢麗廳四客豪華午餐，並享有價值5,544元的「雲天廊」專屬禮遇，讓旅客一次擁有住宿與美饌的雙重饗宴，而福容大飯店台北一館則推出超值方案，「三天兩夜豪華客房二泊四食」優惠價只要9,999元起。此外還有更多吸引人的旅宿優惠內容，歡迎民眾把握普發現金機會，到臺北市住宿、享受美好假期。

超值門票、優惠活動一次看

臺北市多處景點也陸續推出響應優惠，例如：台北101觀景台推出超值門票優惠；林安泰古厝民俗文物館推出「新生兒抓週、收涎禮俗體驗」活動，凡到館報名參加並出示打卡「#普發現金一萬」，即可獲得精美小禮一份。另外，台北當代藝術館為響應普發現金1萬元，MoCA 商店限時優惠活動開跑，設計商品 9 折享優惠，歡迎民眾趁此機會走訪臺北各大景點，感受滿滿優惠的同時，也能盡情探索臺北的魅力與溫度。

觀傳局接續表示，「2025臺北國際旅展（ITF）」於114年11月7日至11月10日在南港展覽館盛大登場，觀傳局將於「臺北館」進行「玩臺北1萬元有找！」專案活動，結合普發現金政策，帶動旅遊熱潮。活動現場集結臺北市知名老店、人氣旅宿品牌及文青魅力景點，祭出多項優惠，包括交通套票、住宿泡湯券、咖啡禮盒與文青伴手禮等豐富好康，歡迎民眾把握機會，於旅展現場互動抽好禮，輕鬆入手「玩臺北」超值方案，用1萬元暢遊臺北，玩出最大價值！

觀傳局也提醒，民眾自114年11月5日起即可透過普發現金官網線上登記，此外也提供ATM、郵局領現等管道，快抓準時間上網登記。

