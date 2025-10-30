普發1萬現金倒數 元大、台新雙加碼「領1萬最高變12萬」
全民關注的「全民＋1政府相挺」普發現金將於11月5日上路，各家銀行摩拳擦掌搶攻話題熱潮。繼政府宣布每人將獲得1萬元現金後，元大銀行與台新銀行雙雙推出超級加碼方案，讓民眾不僅能領錢，更能「抽錢」，最高回饋金上看12萬元。
元大抽獎最高抱回12萬
元大銀行宣布，配合普發現金政策，自11月5日至2026年2月28日推出「領萬元 抽萬元 普發現金找元大」活動。民眾只要於財政部「全民＋1 政府相挺」網站登記，選擇將款項「入帳至元大銀行臺幣存款帳戶」，或持元大金融卡至全台元大ATM領現，即可自動參加抽獎，有機會獲得1萬元回饋金。
若選擇入帳至「元大銀行數位存款帳戶」，還能再參與10萬元加碼抽獎，最高一次可抱走11萬元現金，加上政府發放的1萬元，等於最高可領到12萬元「大紅包」。活動總獎金高達50萬元，預料將吸引大量民眾登記搶入。
新舊戶皆有禮 活儲利率最高3%
除了抽獎，元大銀行也針對數位存款帳戶祭出新舊客戶雙重優惠。新戶開戶後六個月內可享最高3%活儲利率，每月享99次跨行轉帳、提款免手續費；完成指定任務還能再拿500元回饋金。既有客戶若首次申辦數位帳戶，則享最高1.125%活儲利率。
台新天天送萬點回饋
台新銀行同樣響應政策，自11月17日至12月14日推出「ATM天天加碼抽大獎」活動。民眾只要持金融卡至全台台新ATM，選擇「全民＋1 政府相挺」服務輸入健保卡與身分證字號，即可領取1萬元並立即參加抽獎。
活動期間將抽出超過5,000名幸運得主，最高可獲得1萬點台新Point（等值1萬元），另可兌換全家、OK、美廉社與繼光香香雞等通路優惠券。
Richart新戶再送行動電源
若選擇線上領取，民眾只要於政府「全民＋1 政府相挺」網站登記入帳至台新銀行帳戶，即可參加抽獎，台新將抽出3名幸運者各得1萬點台新Point。11月5日至12月14日期間完成登記並成功入帳者，還能獲得限量商家優惠券，包括肯德基、必勝客、漢堡王與Yahoo購物中心折扣等。
此外，台新針對尚未開立Richart數位帳戶的新戶祭出專屬好禮，於11月30日前成功開戶並輸入專屬代碼「2025cash」，即可獲Richart行動電源乙個。
若於2026年1月5日前完成開戶，帳戶內10萬元以內資金享3.5%高優惠利率，開戶完成後，民眾可選擇透過ATM提領或線上登記入帳，皆有機會參與台新加碼優惠，讓1萬元放大變2萬元。
銀行搶搭政策紅利
政府普發現金原意在提振內需、回饋民眾，但隨著銀行業者紛紛加碼優惠，這場「金融紅包戰」也成為年底最熱門話題。從元大領萬元抽萬元、台新ATM天天抽大獎到Richart新戶送好禮，各家銀行爭相祭出優惠，盼能趁此波政策紅利拉升開戶量與活存資金。
銀行呼籲全民慎防詐騙
銀行也呼籲民眾，銀行不會透過簡訊等方式通知民眾領取或登錄普發現金，對於社群媒體傳送的不明連結切勿點擊或傳送。如有任何疑問，應立即撥打165反詐騙專線，以保障自身權益和資金安全。
