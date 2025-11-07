普發1萬現金又逢雙11 飯店摩鐵祭優惠搶商機

台中福華「1111購物節」搶搭普發紅包熱潮，用現金放大術全力拚買氣。 圖：台中福華/提供

[Newtalk新聞] 全民普發現金1萬元即將陸續入袋，飯店業者紛紛祭優惠。台中福華大飯店即日起至11月16日（日）線上線下同步推出「1111購物節」活動，主打星級爆品5折起。台中日月千禧住宿及餐飲都有專案優惠。挪威森林旅館集團利用台北旅展推出北基中三城通用住宿券最低51折起、不分平假日使用，現場滿萬再送五百元抵用券及限量好禮。

挪威森林旅館集團表示，今年旅展以「回饋、彈性、升級」為核心主軸，結合旗下九館通用票券設計，滿足不同旅客從休憩、假期至商務住宿的多元需求，讓旅展不僅是採購優惠，更是體驗品牌魅力的最佳時刻。本次祭出七款熱銷票券，從住宿到休息體驗全面覆蓋、組合彈性，最低只要1600元即可入住全台多館據點。

票券可跨館使用，涵蓋北基中三城多間據點：板橋館、新店館、淡水森森館、鶯歌北國之春、基隆蔚藍海岸、台中文創館、漫活館、行旅一館與行旅三館。

熱銷優惠重點如下：尊榮聯合住宿券：原價11,600元，特價6,400元（57折）。平日商務聯合住宿券：3張組合價4,800元（58折）。超值聯合休息券：5張組合價3,500元（51折）。另有「雙超值體驗券」與「頂級住宿券」等多種組合。所有住、休票券均 不分平假日使用、無使用期限，靈活度高、送禮自用兩相宜。

旅展期間凡消費滿 5,000元或10,000元，可依門檻獲得「聯名禮盒」、「餐券」與限量禮袋等贈品。此外，單筆滿10,000元再加贈「500元平日住宿抵用券」，下次入住可直接折抵使用，堪稱今年旅展最實用加碼禮。展出時間：2025年11月7日至10日。地點：南港展覽館一館（挪威森林旅館集團M1005）

台中福華指出，今年雙11不僅線上「饗福商城」同步開跑，館內1F豪吧門市亦聯合推出多項限時優惠，從常溫禮盒、冷凍組合到生活精品，全面祭出破盤價。暖冬食補首選「玉露珍菇燉土雞禮盒」限時加NT$11多1盒，優惠價NT$1,591（5折）；人氣商品「鮑魚佛跳牆禮盒」、「琥珀黑羽老火雞湯禮盒」買2贈1，優惠價NT$3,160（約67折）。熱銷主廚私房醬「堅果花椒醬禮盒」買1送1瓶，優惠價NT$799；「台中福華滴雞精禮盒」買5盒再贈時尚Fellow 12oz保溫杯乙只，優惠價NT$7,900，皆為節慶贈禮與健康補氣首選。

冷凍商品方面「好．餃子」即鮮手工冷凍水餃任選5包（葷素不限）優惠價NT$999（77折）；生活精品區推出天然極細羽毛枕2顆加枕套2件優惠價NT$1,999（56折）、「買一被送一套」羽毛被 被套組優惠價NT$5,999（67折），全面鎖定居家消費族群。

為配合年底旅遊旺季與公部門消費需求，台中福華同步推出「國旅卡放大術」活動。凡持國旅卡於1F豪吧門市或線上「饗福商城」消費，即可享滿額贈禮優惠：單筆滿NT$1,000 贈百元抵用券乙張；單筆滿NT$5,000 贈饗福牛肉麵乙盒或豪吧NT$2,000抵用券；單筆滿NT$8,000 贈雪蛤燕窩飲乙盒或豪吧NT$4,000抵用券。線上訂購：https://tc-howard.com/。訂購專線：04-24631616轉2036豪吧（1F）。

暖冬食補首選「玉露珍菇燉土雞常溫禮盒」限時加NT$11多1盒。 圖：台中福華/提供