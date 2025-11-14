普發1萬現金過半民眾已領到 17日起開放ATM領現

普發現金1萬元ATM領現記者會。（圖／報系資料照）

財政部宣布，自12日開始普發現金1萬元，已經有1068萬人入帳、領到現金，領取比率已經超過一半。17日開始民眾可以持任何一家金融機構包含郵局的提款卡，前往貼有普發現金ATM領取操作，領取1萬元。

財政部表示，民眾可在領取期間，到16家金融機構，包含台銀、土銀、合庫銀行、第一銀行、華南銀、彰銀、兆豐銀、中小企銀、國泰世華、台新銀、中信銀、玉山銀、永豐銀、北富銀及中華郵政，全台共計2萬8000台，覆蓋率8成。

金管會主秘林志吉表示，依照普發現金6000元的紀錄，占比也有2成，所以也有4、500萬人。

