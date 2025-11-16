普發1萬現金！她嘆「不如5千振興券」 網友點頭：很無感

全民普發現金1萬元已陸續到帳。（示意圖／報系資料照）

全民普發現金1萬元自12日開始已陸續發放款項。不過一名女子卻表示，這次的普發1萬「很無感」，甚至覺得還不如之前的5000元振興券，引起網友熱烈討論。

一名女網友16日在Threads發文，表示這次普發1萬「很無感」，反而之前的5000元振興券比較有感，「果然錢還是要拿實體的才有感覺？」

貼文曝光後，許多網友認同表示，「拿現金就是會被生活稀釋啊，拿著券才會滿腦子想怎麼花才最划算」、「應該跟以前消費券一樣才對，能促進經濟」、「剛好單數月份每次都特別多東西要繳，領出來就沒了」、「我懂耶，一萬匯錢進來完全無感，甚至已經默默被卡費扣掉了」、「因為券會過期，所以拿到一定會去買東西花掉，買到的東西會讓我覺得是天上掉下來的，但現金直接入帳，就沒有想花錢的動力，也沒有那種興奮感了」。

不過也有人持不同看法，「不會啊入帳很有感，房租少繳一萬欸開玩笑」、「我還是支持現金，輕鬆多了不用多想一些事情」、「只想當生活費的我覺得現金很棒」、「普發一萬對那些遊民，低收入戶，之前中南部、宜蘭、花蓮、台東的災民應該很有感，生活所需、修復家園、添購電器應該都有不小的幫助」

