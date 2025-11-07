普發1萬登記上路！高雄打詐隊「緊盯三大詐術」陳其邁下令強化宣導

[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導

全民普發一萬元登記入帳作業啟動，高雄市政府也同步進入「防詐警戒期」。市長陳其邁昨（6）日召開「普發現金防詐跨局處協調會議」，指示各單位強化宣導，防止詐團趁機以釣魚簡訊、假連結行騙，要求全市機關聯防、全民識詐。

普發1萬詐團蠢動2種詐術增多，警察局長林炎田將士用命，要求加強網路巡邏。（圖／高市警局提供）

高雄市警局表示，因應普發現金領取方式多元，詐騙集團可能冒用政府名義或設置假網站詐取個資，市府已要求各局處啟動防詐機制，於戶政、地政及各區公所張貼警示海報，並在捷運月台、候車區螢幕播放防詐影音，確保民眾即時獲得警訊，建立橫向聯防的防詐網絡。

此外，陳其邁也透過市府官方粉絲專頁與LINE帳號同步發布防詐圖卡，並親自錄製音檔，由環保局垃圾車廣播播放提醒民眾「領錢要小心、別點陌生連結」。

高雄市政府提醒民眾小心詐騙集團手法（圖／高市政府提供）

針對「普發現金1萬元」可能引發的詐騙風險，高市警局局長林炎田宣布三大重點措施：

一、主動蒐報下架：各分局及刑大主動監控詐騙簡訊、社群帳號與一頁式網站，通報並要求即時下架。

二、強化溯源打擊：刑大科技犯罪偵查隊成立專責小組，專責追查詐騙網站、釣魚簡訊及偽基地台等源頭。

三、全民識詐宣導：運用社群貼文與「打詐儀錶板」每日案例，提升民眾識詐能力，建立全民防護力。

◎《FTNN新聞網》提醒您：遇不明可疑電話，立即撥打「165」反詐騙諮詢專線，由專人為您說明並研判是否為詐騙事件。

