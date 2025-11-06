普發1萬登記今輪到「4、5」尾數！ 財政部揭錯過分流補救法

普發現金1萬元「登記入帳」自11月5日開放預登記。（圖／報系資料照）

普發現金1萬元預先登記今（7）日進入第3天，繼首日（5日）身分證尾數「0、1」及6日的「2、3」登記後，今日輪到身分證尾數「4、5」。不過有民眾擔憂，若是錯過分流登記該怎麼辦，對此，財政部提醒，10日起不分尾數都可登記，且也可以選擇其他領取方式。

本次普發1萬元現金的領取方式，包含「登記入帳」、「ATM領現」、「郵局領現」、「直接入帳」及「造冊發放」共5種方式。普發現金官網（https://10000.gov.tw）已上線，11月5至9日採用「身分證字號或居留證號尾數」分流方式登記，民眾可以看身分證最後一碼確認登記日；10日起全面開放登記。

廣告 廣告

財政部表示，民眾凡於預登記期間及10日當天完成登記，並經系統檢核成功者，款項將在11日晚間6時起至12日依各銀行作業程序陸續入帳；11日以後登記成功者，於登記後2個營業日內入帳。

至於錯過分流登記的民眾也不須擔心，10日開始取消分流制，所有民眾都可以登記；17日起也可以選擇前往指定金融機構的「ATM領現」，或是24日起選擇「郵局領現」，兩者皆不須線上登記。

財政部提醒，登記網站13日起開放民眾查詢登記結果，若因資料錯誤導致登記失敗或入帳失敗，網頁將提示原因並開放重新登記，或民眾可改採ATM領現或郵局領現。所有管道的領取截止日皆為2026年4月30日，民眾若在期限內沒有完成領取，屆時款項將直接捐贈國庫，無法再補發。

13種原因可能會導致登記失敗，常見錯誤分別為「健保卡號未填寫」、「身分證統一編號／居留證統一證號未填寫」、「金融機構代號未勾選」、「金融機構帳號未填寫」、「身分證統一編號／居留證統一證號輸入錯誤」、「健保卡號輸入錯誤」、「非今日開放登記之身分證統一編號／居留證統一證號」、「健保卡號登記完成，將於近日入帳」、「健保卡號已完成登記，帳號核驗中」、「健保卡號入帳成功」、「健保卡號已登記偏鄉領現」、「健保卡號款項已於11月12日入帳至○○○○○之本人金融帳戶」；最後一項則是「查無資料」，可能情形包含「身分證統一編號錯誤」、「健保卡號錯誤」、「代領人不具代領資格」、「請重新於本網站登記，如有疑問請洽1988諮詢專線」。

（圖／財政部）

（圖／財政部）

（圖／財政部）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

遭美沒收4400億資產！ 太子集團負責人悠閒打牌：都小錢啦

母親病逝前交代「不要打擾鄰居」 姊妹倆伴屍生活19天險餓死

王子偷吃粿粿風波燒不停！2年前節目言論遭翻出 自稱不會主動：現在行動力十足？