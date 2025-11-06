普發1萬登記今輪到2尾數！錯過分流登記怎麼辦？財政部揭補救法

生活中心／林昀萱報導

普發一萬自5日開始依照身分證尾數分流登記。（示意圖／資料照）

「全民+1 政府相挺」普發現金一萬元自5日上午8時起開放登記，今（7）日輪到身分證尾數「4、5」的民眾登記，就有人擔心若錯過分流的時間該如何是好？財政部也給出答案！

普發一萬元上路，採「登記入帳」、「ATM領現」、「郵局領現」、「直接入帳」及「造冊發放」5種方式。今日邁入預先登記第三日，輪到身分證尾數「4、5」。民眾可前往「全民+1 政府相挺」普發現金登記網站（https:// 10000.gov.tw）填寫身分資料、1萬元要匯入哪個個人帳號。

就有人擔心，若錯過分流該怎麼辦？財政部表示，5日到9日每天開放兩個身分證尾登記，若錯過分流登記11月10日起將全面開放登記，只要在預先登記及10日當天完成登記並查驗成功，款項都會在11日晚間6時到12日依序發放至登記帳戶。11月17日將開放「ATM領現」，準備本人（或代領人）提款卡、身分證統一編號或居留證統一證號、發放對象健保卡卡號，將本人（或代領人）提款卡插入ATM機台後，輸入提款卡密碼，並輸入持卡人身分證統一號（或居留證統一證號），還有發放對象健保卡號，交易成功後就可領取現金1萬元。11月24日起則可以選擇「郵局領現」，全國計有1294個支局，領普發1萬者須準備：本人具照片健保卡，或身分證、戶口名簿／戶籍謄本正本，到郵局臨櫃辦理。

11月17日將開放ATM現領補發一萬元。（示意圖／資料照）

另外要注意，有13種原因可能會登記失敗，若沒及時補救恐怕將會充公！登記失敗常見錯誤分別為「健保卡號未填寫」、「身分證統一編號/居留證統一證號未填寫」、「金融機構代號未勾選」、「金融機構帳號未填寫」、「身分證統一編號/居留證統一證號輸入錯誤」、「健保卡號輸入錯誤」、「非今日開放登記之身分證統一編號/居留證統一證號」、「健保卡號登記完成，將於近日入帳」、「健保卡號已完成登記，帳號核驗中」、「健保卡號入帳成功」、「健保卡號已登記偏鄉領現」、「健保卡號款項已於11月12日入帳至○○○○○之本人金融帳戶」。最後一項則是「查無資料」，可能情況則有4，分別為「身分證統一編號錯誤」、「健保卡號錯誤」、「代領人不具代領資格」、「請重新於本網站登記，如有疑問請洽1988諮詢專線」。

財政部提醒，所有管道的領取截止日皆為115年4月30日，若逾期未申請款項將直接視同捐贈國庫，無法再補發。民眾若是擔憂登記失敗1萬元因此充公，也可以於網站查詢登記結果，該服務將於114年11月13日起開放，當天可以在普發現金官網點選查詢登記結果→輸入本人/代領人身分證統一編號或居留證統一證號→輸入發放對象健保卡號→點選確認送出→完成查詢登記結果。

