普發1萬登記今輪「4、5」尾數 錯過分流登記怎麼辦？財政部給出解答

「全民+1政府相挺」普發現金自週三（5日）上午8時起開放登記，今（7）日輪到身分證字號或居留證號尾數為「4、5」的民眾登記；根據財政部統計，截至今日上午7時止，已有234萬8,270人上網「登記入帳」。然而有民眾擔心錯過「分流登記」該怎麼辦？財政部對此也給出解答，自下週一（10日）起不分尾數都可進行登記，也可選擇其他領取方式。

本次普發現金1萬元，共有「登記入帳」、「ATM領現」、「郵局領現」、「直接入帳」及「造冊發放」等5種領取方式。為確保「登記入帳」系統上線初期穩定，11月5日到9日採用分流作業，以身分證或居留證尾碼分流，民眾可以看身分證最後一碼確認登記日。

本次普發現金1萬元，共有「登記入帳」、「ATM領現」、「郵局領現」、「直接入帳」及「造冊發放」等5種領取方式。（圖／行政院提供）





然而民眾擔心，若錯過分流登記該怎麼辦？財政部指出，系統在11月10日起全面開放，不限尾數皆可登記；只要在10日前完成登記並查驗成功，款項都會在11日晚間6時到12日依序發放至登記帳戶。

另外，自11月17日將開放「ATM領現」，準備本人（或代領人）提款卡、身分證統一編號或居留證統一證號、發放對象健保卡卡號，將本人（或代領人）提款卡插入ATM機台後，輸入提款卡密碼，並輸入持卡人身分證統一編號（或居留證統一證號），還有發放對象健保卡號，交易成功後就可領取現金1萬元。

11月24日起則可以選擇「郵局領現」，全國計有1294個支局，領普發1萬者須準備：本人具照片健保卡，或身分證、戶口名簿／戶籍謄本正本，到郵局臨櫃辦理。





普發現金領取時間。（圖／行政院提供）





若民眾不慎填錯資料也無須擔心，數發部做出說明，網站自11月13日起將開放「查詢登記結果」功能，民眾可隨時查詢進度，查詢結果若顯示「入帳失敗」或「帳號檢核失敗」，只需回到網站重新登記正確資料即可。整個線上登記期間將持續至2026年4月30日，請民眾安心選擇自己方便的時段辦理，不必急於一時完成登記。

