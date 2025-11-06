普發1萬登記入帳憂詐騙 「等11/17去ATM領現金」引熱議

要聞中心/綜合報導

普發現金1萬元有五種領取方式，選擇「登記入帳」的，今（6）日開放登記的是身分證字號尾數2或3的國人。不過，不少民眾擔心被「詐騙」，對「登記入帳」抱持觀望態度。財政部特別提醒國人，認清普發現金官網「https://10000.gov.tw/」網站連結，以免受騙上當。

ATM示意圖。（圖／PIXABAY）

關於本次普發現金發放資格及領取方式，財政部表示，本次普發現金的發放資格包括國內現有戶籍國民、各級政府機關因公派駐國外人員及其具我國國籍眷屬、大陸地區人民與港澳居民及外國人為我國國民之配偶且取得居留許可者、取得永久居留許可之外國人及115年4月1日至4月30日國內出生之國民等；領取方式採「登記入帳」、「ATM領現」、「郵局領現」、「直接入帳」及「造冊發放」5種方式。

如果選擇登記入帳，開放登記日起前5日(114年11月5日至114年11月9日)採身分證統一編號或居留證統一證號尾數分流，僅對應的身分證統一編號或居留證統一證號尾數符合資格的民眾才能夠登記；114年11月10日開始則不限尾數，想要利用登記入帳的民眾都可以利用線上登記系統。

日期及分流順序依序為：

普發現金登記分流登記日。（圖／官網）

不少網友坦言「詐騙氾濫，都讓人害怕」、「怕被騙，還是等17日直接去ATM」，寧願親自跑一趟郵局或ATM領現。

提供ATM領現資訊如下：

一、開放領取時間：自114年11月17日起至115年4月30日止

二、領取限制：限本人領取；未滿13歲者可由父母/監護人其中1人代領；持居留證者，不適用代領功能

三、需準備證件：提款卡(本人/代領人)，身分證統一編號或居留證統一證號(本人/代領人)，發放對象健保卡卡號。

四、提領地點：指定金融機構(含郵局)實體 ATM 機臺領取

1 臺灣銀行、2 臺灣土地銀行、3 合作金庫商業銀行、4 第一商業銀行、5 華南商業銀行、6 彰化商業銀行、7 兆豐國際商業銀行、8 臺灣中小企業銀行、9 國泰世華商業銀行、10 台新國際商業銀行、11 中國信託商業銀行、12 玉山商業銀行、13 元大商業銀行、14 永豐商業銀行、15 台北富邦商業銀行、16 中華郵政公司。

行政院提供

行政院提供

行政院提供

財政部強調，本次普發現金，政府絕不會主動發送簡訊或電子郵件通知民眾領錢或登記，內政部警政署也再次提醒全國民眾「防詐四不」原則，包括「不點擊」非官方網址；「不填輸」信用卡資料及驗證碼；「不寄送」存摺、提款卡及密碼；以及「不轉傳」不明連結或簡訊，一旦遇到可疑網站或訊息，請立即撥打165反詐騙專線，全民共同防堵詐騙事件發生。

