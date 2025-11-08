普發1萬登記入帳「周日最後一天分流」 10日起不限身分證尾數

普發現金1萬元。（示意圖／本報資料照片）

普發現金1萬元領取方式採登記入帳、ATM領現、郵局領現、直接入帳、造冊發放5種方式；其中「登記入帳」為紓解登記人潮，在5日至9日採身分證字號或居留證號「尾數分流」，每天開放2組尾數的民眾登記，今（8日）為6、7，9日為8、9，10日起則是不限尾數，想要利用登記入帳的民眾都可以利用線上登記系統。

想要選擇「登記入帳」的民眾，記得要先備妥手機、平板或電腦、發放對象健保卡號、本人/代領人身分證統一編號或居留證統一證號、本人/代領人金融機構帳號；接著進到普發現金廣宣網站選擇「登記入帳」。

未滿13歲孩童可由父母/監護人其中1人代領。如為代領人時，登記頁面之「身份證統一編號」、「金融機構代號」、「金融機構帳號」欄位請輸入「代領人」資料，「發放對象健保卡號」請輸入孩童的健保卡號。

至於選擇「登記入帳」的領取現金時間為以下：

11月5日起至11月10日止完成登記並經檢核成功者，款項將自11月11日18時起至11月12日，依各銀行作業程序陸續入帳。

11月11日起至11月17日止完成登記並經檢核成功者，款項將自11月12日18時起至11月18日，依各銀行作業程序陸續入帳。

11月18日起至115年4月30日，於當日18時前完成登記並經檢核成功者，款項當日入帳(遇假日順延至次一營業日)，於當日18時後完成登記並經檢核成功者，款項在次一營業日入帳。

整體登記期程將自114年11月5日持續至115年4月30日23時59分，民眾可依自身需求選擇最方便的方式領取。（資料來源：普發現金官網）

