普發1萬登記入帳「周日最後一天分流」 10日起不限身分證尾數
普發現金1萬元領取方式採登記入帳、ATM領現、郵局領現、直接入帳、造冊發放5種方式；其中「登記入帳」為紓解登記人潮，在5日至9日採身分證字號或居留證號「尾數分流」，每天開放2組尾數的民眾登記，今（8日）為6、7，9日為8、9，10日起則是不限尾數，想要利用登記入帳的民眾都可以利用線上登記系統。
想要選擇「登記入帳」的民眾，記得要先備妥手機、平板或電腦、發放對象健保卡號、本人/代領人身分證統一編號或居留證統一證號、本人/代領人金融機構帳號；接著進到普發現金廣宣網站選擇「登記入帳」。
未滿13歲孩童可由父母/監護人其中1人代領。如為代領人時，登記頁面之「身份證統一編號」、「金融機構代號」、「金融機構帳號」欄位請輸入「代領人」資料，「發放對象健保卡號」請輸入孩童的健保卡號。
至於選擇「登記入帳」的領取現金時間為以下：
11月5日起至11月10日止完成登記並經檢核成功者，款項將自11月11日18時起至11月12日，依各銀行作業程序陸續入帳。
11月11日起至11月17日止完成登記並經檢核成功者，款項將自11月12日18時起至11月18日，依各銀行作業程序陸續入帳。
11月18日起至115年4月30日，於當日18時前完成登記並經檢核成功者，款項當日入帳(遇假日順延至次一營業日)，於當日18時後完成登記並經檢核成功者，款項在次一營業日入帳。
整體登記期程將自114年11月5日持續至115年4月30日23時59分，民眾可依自身需求選擇最方便的方式領取。（資料來源：普發現金官網）
其他人也在看
普發1萬「錯過分流登記」怎麼辦？財政部公布「補救方法」
普發一萬元的預先登記作業持續進行中，部分民眾擔心若錯過分流登記時間該怎麼辦？對此，財政部也公布補救方式。造咖 ・ 1 天前
普發一萬登記突破251萬人！今輪身分證尾數「4、5」 五大常見失敗情境看這裡
普發一萬元今（7）日輪到身分證字號或居留證號尾數為「4、5」的民眾進行登記。截至今日上午10時，已有251萬8,154人完成登記。財政部也列出五大常見登記失敗情境，包括資料比對不到資料庫、已列為直接入帳族群、重複登記、銀行核驗中以及未依分流日登記。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
今天輪到尾數6、7了！普發現金已280萬人登記 錯過分流「要等這天」
「全民+1 政府相挺」政府普發現金正式上路，5日起開放依照身分證或居留證號尾數分流「登記入帳」，自昨（7）日晚間5時，已有279萬6359人登記。今（8）日輪到尾數「6、7」的民眾可以到官網登記，最快11月11日18時就可以收到1萬元。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
普發1萬登記今輪「4、5」尾數 錯過分流登記怎麼辦？財政部給出解答
即時中心／綜合報導「全民+1政府相挺」普發現金自週三（5日）上午8時起開放登記，今（7）日輪到身分證字號或居留證號尾數為「4、5」的民眾登記；根據財政部統計，截至今日上午7時止，已有234萬8,270人上網「登記入帳」。然而有民眾擔心錯過「分流登記」該怎麼辦？財政部對此也給出解答，自下週一（10日）起不分尾數都可進行登記，也可選擇其他領取方式。民視 ・ 1 天前
普發1萬登記今輪到「4、5」尾數！ 財政部揭錯過分流補救法
本次普發1萬元現金的領取方式，包含「登記入帳」、「ATM領現」、「郵局領現」、「直接入帳」及「造冊發放」共5種方式。普發現金官網（https://10000.gov.tw）已上線，11月5至9日採用「身分證字號或居留證號尾數」分流方式登記，民眾可以看身分證最後一碼確認登記日；10日起全...CTWANT ・ 1 天前
普發一萬登記破300萬！今開放尾數6、7領取步驟一次看 遇13情況失敗
普發現金一萬元上路，採「登記入帳」、「ATM領現」、「郵局領現」、「直接入帳」及「造冊發放」5種方式，其中登記入帳自5日上午8時起開放登記，今（8）日邁入第四日，輪到身分證尾數「6、7」的民眾登記。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
【普發一萬】900萬人線上登記選哪家銀行最划算？元大銀加碼11萬 將來銀送輝達股票 15家銀行方案一表看
普發一萬今（11月5日）上午8點準時開放分流登記，最快11月11日晚間即可領到錢，往年採登記入帳的比例最高，高達四成之多，以2356萬人可領來估算，高達940萬人可能直接登記，各銀行也對此提出加碼優惠，《Yahoo股市》彙整各家銀行加碼方案一次看，包括玉山金免抽獎解3任務可多領800元刷卡金、台銀有500元購物金或是元大銀抽最高11萬元現金、將來銀抽10萬輝達投資金等，但也有不少限制，有些要先領券，更要留意活動時間，民眾做好功課可以最高一次帶12萬元回家。Yahoo奇摩股市 ・ 1 週前
普發1萬登記突破300萬人！今輪身分證「6、7」尾數 最快「這時間」入帳
即時中心／綜合報導「全民+1政府相挺」普發現金自週三（5日）上午8時起開放登記，今（8）日輪到身分證字號或居留證號尾數為「6、7」的民眾登記；根據財政部統計，截至今日上午7時止，已有311萬1,629人上網「登記入帳」。只要在11月10日前完成登記並經檢核成功者，款項將自11月11日晚間6時起依各銀行作業程序陸續入帳。民視 ・ 11 小時前
普發1萬登記今輪到2尾數！錯過分流登記怎麼辦？財政部揭補救法
「全民+1 政府相挺」普發現金一萬元自5日上午8時起開放登記，今（7）日輪到身分證尾數「4、5」的民眾登記，就有人擔心若錯過分流的時間該如何是好？財政部也給出答案！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
普發萬元1／最速領懶人包來了！ 線上申請、ATM、郵局領現一次看
政府普發萬元紅包降落，要如何領到手、把錢放進口袋才是最重要，本刊整理「最速領」懶人包，登記入帳領錢最快、ATM提領能摸到鈔票最開心，5大管道包括直接入帳、登記入帳、郵局領現等，讓你秒懂最適合自己的方式，讓萬元紅包輕鬆入手。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
普發現金1萬上網登記！行政院提醒這些都是詐騙手法
[FTNN新聞網]記者陳弘志／台北報導普發現金1萬上網登記，面對詐騙集團利用「普發現金」議題伺機而動，行政院提醒，政府不會以簡訊或電子郵件通知民眾領錢，也...FTNN新聞網 ・ 8 小時前
一次看懂！普發1萬元錯過分流登記怎麼辦？ 財政部曝補救步驟
普發現金新台幣1萬元登記入帳作業已於5日正式開跑，今（7）日邁入第3天，開放身分證尾數「4、5」的民眾登記。不少人擔心若錯過分流登記時間就領不到錢，財政部特別說明，只要在11月10日之後不限尾數上網登記，於期限內完成資料輸入，仍能順利入帳，且款項會在登記成功後2個營業日內撥付。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
普發1萬｜登記破300萬 今開放尾號6、7 領取資格一次看
【記者趙筱文／台北報導】普發現金預先登記進入第4天，今日輪到身分證或居留證尾數「6、7」的民眾上線申辦。根據財政部統計，截至8日凌晨00時，全台已有302萬8,377人完成登記，民眾參與熱度不減。壹蘋新聞網 ・ 14 小時前
普發1萬忘記登記別慌張！ 財政部曝補救措施 11/10以後仍可登記
[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導普發現金1萬元登記入帳於5日正式啟動，今（7）日邁入第3天，為身分證尾數4、5的民眾可以登記。若不小心忘記、錯過登記...FTNN新聞網 ・ 1 天前
拚亞洲創新籌資平台 金管會放寬外商來台發債規範
（中央社記者蘇思云台北6日電）金管會今天宣布，推動亞洲創新籌資平台計畫，研擬修正「外國發行人募集與發行有價證券處理準則」部分條文，調整外國公司來台發行債券規範，新增外國公司發行一般板普通公司債及採總括方式申報的資格條件，估明年上半年有望看到外國公司來台申請。中央社 ・ 1 天前
婆婆剛離世！曾馨瑩火速走出悲傷「慶祝51歲生日」
娛樂中心／周孟漢報導鴻海創辦人、台灣首富郭台銘母親郭初永貞，本月6日上午病逝，享嵩壽100歲，郭台銘本人也透過社群證實此事，消息曝光後，引發各界譁然。不過，雖然這件事讓其親友們相當悲痛，但郭董愛妻曾馨瑩依舊打起精身，疑似在昨（7）日提前與好友們慶生，當天還開心與關穎、賈永婕一同合照。民視 ・ 1 小時前
直擊／顏正國告別式「一票白紗正妹」溫柔送別 來自「殯葬蔡依林」操刀
藝人顏正國從童星出道，拍攝《好小子》走紅，10月7日傳出因罹患肺腺癌四期病逝，享年50歲。今（8）日在新北市立殯儀館舉辦告別式，現場氣派而莊嚴，聚集超過上百人悼念。前來致意的親友除了顏正國的兄弟好友之外，有一批亮麗的禮儀人員頂著艷陽在會場中穿梭，成為儀式中的嬌點。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
王子低頭賠錢「證據恐怖不可曝光」 她斷言：粿粿事業已到盡頭
王子（邱勝翊）遭范姜彥豐指控介入他與妻子粿粿的婚姻，王子雖第一時間公開道歉，坦承與粿粿「超越朋友界線」，但否認自己是破壞家庭的第三者，遭輿論撻伐。日前他再度發出聲明，強調會誠實面對、積極解決問題。對此，網紅廣告小妹（凡槿）在社群發文直言，對王子連發兩次道歉感到意外。鏡報 ・ 8 小時前
鳳凰轉中颱「身體胖一倍」 估12日深夜登陸台灣 3縣市首當其衝
第26號颱風「鳳凰」已在今天（8日）凌晨2時增強為中度颱風，且暴風圈足足長胖一圈，中心結構也明顯紮實不少，目前暴風半徑已來到200公里，氣象署最新預估，12日深夜至13日凌晨，就會登陸台灣西南部地區，嘉義、台南與高雄首當其衝，且由於路徑再度西修，甚至不排除從中部登陸的可能性。中時新聞網 ・ 15 小時前
MLB／道奇拚3連霸大谷再扛二刀流 洛時點出休賽季四大問題
道奇隊完成世界大賽2連霸，全隊開心結束球季，《洛杉磯時報》指出，道奇迅速將目光投向明年完成3連霸，現在開始漫長的冬季重建工作，力求打造一支能夠實現目標的陣容，但在休賽季仍要面臨四大問題，能否繼續...聯合新聞網（運動） ・ 2 天前