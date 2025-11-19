普發1萬登記慘遇連線災難，只能改ATM領現？網站異常3小時 數發部這麼說

國際網路服務商Cloudflare昨（18）日突傳大規模故障，導致台ChatGPT、社群平台X、Spotify等用戶受影響，網友哀號聲一片；值得注意的是，就連台灣普發1萬元現金官網（10000.gov.tw）也受害，出現網線連線不穩定或無法正常開啟的狀況。數位發展部（數發部）今（19）日證實，普發現金網站自昨晚間7時28紛起出現連線不穩定，而後於晚間10時42分全面恢復正常服務，整體狀況約3小時；數發部強調，民眾領取普發現金的權益不會因此次的技術事件受到任何影響。

全民普發現金1萬元採登記入帳、ATM領現、郵局領現、直接入帳、造冊發放5種方式，首波「紅包」上周陸續入帳；17日起則開放ATM領現，民眾可在16家指定金融機構、共計超過2萬8000台ATM，持全國任一金融機構及郵局提款卡進行領取，據統計，ATM領現首日截至晚間6時，就已有超過90萬人領取。未料，隔日Cloudflare就發生全球性的異常事件後，導致普發現金官網出現網路中斷等狀況。

對此，數發部18日緊急說明，上網登記民眾若遇連線不穩，可等一下再重新嘗試，或改使用ATM領現方式領取。數發部今上午再發出新聞稿指出，Cloudflare官方說明，此次異常事件起因於系統底層配置更新時發生錯誤，導致部分服務癱瘓；而當下數發部即刻啟動緊急應變機制，第一時間與Cloudflare官方建立專案聯繫管道，追蹤回復進度並確保普發現金網站資料與資安防護的完整性。

數發部表示，經與Cloudflare官方的密切合作與緊急處置後，普發現金網站已於18日晚間10時42分恢復正常，目前網站流量穩定，符合資格的民眾可多加利用線上申請服務，後續會關注Cloudflare後續提出的完整分析報告，以此強化應對類似國際服務中斷的備援機制；此外為讓民眾順利完成線上登記作業，將強化普發現金網站的即時監測與流量管理，確保網站維持高度可用性及連線穩定。數發部重申，民眾領取普發現金的權益，不會因本次技術事件受到任何影響。

