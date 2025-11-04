普發1萬登記最快11/11入帳！ 如何領SOP教戰

普發1萬登記網站將在11月5號上午8點起開放，財政部指出，入帳時間各家銀行不同，有銀行最快在11月11號就能陸續入帳，另外ATM領現則是11月17號登場，如果想郵局領現，11月24號起也能帶證件到櫃台領取。

普發1萬登記網站將在11月5號上午8點起開放。（圖／TVBS）

民眾：「我覺得匯到戶頭比較方便，就跟薪水一樣。」民眾：「去ATM或是郵局之類的可能會排隊之類的，時間可能沒有那麼充足的話，就是直接用入帳會最方便。」普發1萬終於要來了，但是誰能領呢？基本上除了台灣現有戶籍國民之外，還有獲居留許可的無戶籍國民和取得永久居留許可的外國人。另外陸港澳、外國人是台灣國民的配偶並獲居留許可，甚至政府機關因公派駐國外人員和他具有台灣國籍眷屬，還有2026年4月台灣出生新生兒也通通能領。

如果想郵局領現，11月24號起也能帶證件到櫃台領取。（圖／TVBS）

記者劉育瑄：「另外11月17號起，也能選擇到16家指定金融機構實體ATM領1萬現金，認明這張粉色貼紙就OK。」算下來，普發1萬有5大管道發放，首先登記入帳最早開跑，11月5號起官網登記後，最快11月11號入帳。而ATM領現則是11月17號登場，另外如果想郵局領現，11月24號起能帶證件到櫃台領。上面3種管道都是2026年4月30號前都開放，不想人擠人可以晚點再去。如果有例行性領政府津貼或年金者，將在11月12號直接入帳。造冊發放則是針對矯正機關收容人或特定偏鄉民眾。不過郵局領現要注意，11月24號到11月29號採身分證尾數分流，週一、三、五是單號可領，週二、四、六則是雙號能領，11月30號起開始不限尾數號碼。

而許多家長也很關心孩童怎麼領普發1萬，首先未滿7歲孩童由父母或監護人代領，7歲到未滿13歲孩童可父母或監護人代領，或是以孩童帳戶領。13歲以上孩童能以孩童帳戶領，如沒有帳戶及提款卡，13歲以上孩童可自己或委託他人到郵局領現。民眾：「那應該是網路登記入帳，就比較方便，因為帶小孩出門不方便。」財政部政務次長阮清華：「那剛開始的時候可能人數會比較多，所以可能一開始的時候，可能是你登記了以後可能兩天才會入帳，但是到後來就是慢慢人數少了以後，其實當天登記當天就入帳。」普發1萬熱潮來襲，哪種方式最方便又最省時，民眾可要精打細算。

