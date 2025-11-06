普發1萬登記秒填完「他感覺很怪」 網秒懂：有被害妄想症

財政部11月5日起開放普發現金登記入帳。（示意圖／侯世駿攝）

全民普發1萬元現金自5日起陸續開放登記，一名網友在官網填入身分證、金融帳號與健保卡號後，瞬間完成登記，讓他覺得流程太快不太安心。文章曝光後引發討論，不少人直呼「怕就ATM領」、「之前普發6千元現金也是這樣」；也有人提醒，系統會自動核對身分資料，不用擔心被盜領。

一名網友在Threads發文表示，他依照身分證尾數對應的登記日期，到普發現金官網登記，依序填完身分證字號、金融機構代號／帳號以及健保卡號，接著頁面會跳出再次確認資料，就完成資料登記步驟。但也因為驗證程序不多，讓原PO一度感到沒安全感，「雖然是清楚沒錯，但不知為何感覺就是很怪？」認為大多數網站的驗證流程，通常同時需要驗證手機號碼。

貼文曝光後吸引大票網友熱議，不少人同樣認為「看起來很像詐騙網頁」、「現在有被害妄想症」；同時也有網友建議「怕就等ATM領現金」、「印象中112年普發6千元登記的網頁也是長這樣，就是這麼簡單」、「說真的等ATM提款或郵局領比較安全，不急」、「政府單位核對正確資料後才會發放，不是隨便填就有」、「去賴總統臉書提供的網址點下去準沒錯」、「如果是詐騙，亂填什麼資料都會顯示登記通過」。

根據財政部官方公告，線上登記部分，11月5至9日採尾數分流方式，今（6）日輪到身分證／居留證尾數「2、3」的民眾可在「10000.gov.tw」進行登記作業；10日起則不分尾數登記，款項最快可在12日開始陸續入帳。

若想選擇ATM領現，17日起可至指定實體機台領取；郵局領現則在24日起開放領取，兩者皆不須上網登記。而所有管道的領取截止日，皆為2026年4月30日。

