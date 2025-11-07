即時中心／綜合報導

「全民+1政府相挺」普發現金自週三（5日）上午8時起開放登記，今（8）日輪到身分證字號或居留證號尾數為「6、7」的民眾登記；根據財政部統計，截至今日上午7時止，已有311萬1,629人上網「登記入帳」。只要在11月10日前完成登記並經檢核成功者，款項將自11月11日晚間6時起依各銀行作業程序陸續入帳。

本次普發現金1萬元，共有「登記入帳」、「ATM領現」、「郵局領現」、「直接入帳」及「造冊發放」等5種領取方式。其中，「登記入帳」自11月5日上午8時起開放預登記，民眾可使用手機、平板或電腦上網，備妥身分證號或居留證號、金融機構帳號及健保卡號，於普發現金官網（ https://10000.gov.tw ）之「登記入帳」頁面，依指示輸入相關資料，即可完成登記。

快新聞／普發1萬登記突破300萬人！今輪身分證「6、7」尾數 最快「這時間」入帳

本次普發現金1萬元，共有「登記入帳」、「ATM領現」、「郵局領現」、「直接入帳」及「造冊發放」等5種領取方式。





為確保「登記入帳」系統上線初期穩定，11月5日到9日採用分流作業，以身分證或居留證尾碼分流，民眾可以看身分證最後一碼確認登記日。今日為身分證尾數「6、7」進行登記，明（9）日則為「8、9」； 10日開始則不限尾數，想要利用登記入帳的民眾都可以利用線上登記系統。

財政部也表示，11月5日起至10日止完成登記並經檢核成功者，款項將自11月11日18時起至11月12日，依各銀行作業程序陸續入帳。11月11日起至17日止完成登記並經檢核成功者，款項將自11月12日18時起至11月18日，依各銀行作業程序陸續入帳。

11月18日起至115年4月30日，於當日18時前完成登記並經檢核成功者，款項當日入帳（遇假日順延至次一營業日）；於當日18時後完成登記並經檢核成功者，款項在次一營業日入帳，請補摺或至網路銀行或行動銀行查詢確認入帳。

快新聞／普發1萬登記突破300萬人！今輪身分證「6、7」尾數 最快「這時間」入帳

普發現金領取時間。





財政部提醒，登記期間採分流措施，係為分散系統流量，確保網站運作順暢。登記入帳開放時間很充裕，將持續至2026年4月30日止，請民眾安心上網登記。若民眾對登記入帳方式有任何疑問，可至普發現金官網「常見問題」專區查閱相關說明，或撥打免付費1988 客服專線洽詢（服務時間每日8時30分至18時30分）。

