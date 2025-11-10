普發1萬登記錯過了「這天起全都開放」！ATM領現、郵局領現更方便

備受全國民眾關注的普發1萬元現金政策，今日起進入全面開放登記階段。根據財政部最新公布資料顯示，自11月5日開放預登記以來，已累計超過450萬人完成線上登記程序。

此次普發現金提供五種領取管道，包括登記入帳、直接入帳、造冊發放、ATM領現以及郵局臨櫃領現。其中登記入帳方式最受民眾青睞，今日起不再限制身分證或居留證號尾數，全面開放登記至2026年4月30日止。

登記流程相當簡便，民眾只需準備身分證統一編號或居留證統一證號、金融機構代號及帳號、發放對象健保卡號等三項資料，透過手機、平板或電腦連線至普發現金官網，依序輸入相關資料即可完成登記。未滿13歲孩童可由父母或監護人其中一人代為登記領取。

針對登記結果查詢，財政部表示將於11月13日起開放查詢功能。民眾可至普發現金官網查詢登記結果頁面，輸入本人或代領人身分證統一編號及發放對象健保卡號，即可確認登記狀態。若因資料錯誤導致登記失敗，系統將提示失敗原因並開放重新登記。

關於入帳時程，11月5日至10日期間完成登記並經系統檢核成功者，款項將自11月11日晚間6時起至12日，依各銀行作業程序陸續入帳。11月11日至17日完成登記者，款項將於11月12日晚間6時起至18日入帳。11月18日以後登記成功者，於當日晚間6時前完成登記，款項當日入帳；晚間6時後完成登記，則於次一營業日入帳。遇假日順延至次一營業日處理。

除登記入帳外，ATM領現將於11月17日開放，郵局臨櫃領現則於11月24日開放。民眾可視個人需求選擇最適合的領取方式。財政部提醒，為確保款項順利入帳，建議民眾補摺或透過網路銀行、行動銀行查詢確認。

值得注意的是，下週除了普發現金入帳外，還有多項政府補助金將陸續發放。11月13日為國民年金保險生育給付預定發放日，符合資格的女性被保險人，每胎可領取3萬9522元，雙胞胎發給4個月、三胞胎6個月，以此類推。11月14日則是國民年金喪葬給付發放日，按被保險人死亡當月之月投保金額一次發給5個月，目前可領取9萬8805元。

此外，11月25日還有國民年金保險老年基本保證年金、原住民給付、勞退月退休金等多項給付預定入帳。11月28日則有產檢假與陪產檢及陪產假薪資補助、國保身心障礙年金給付併計勞保年資、國民年金保險老年年金給付等項目發放。

財政部表示，民眾若對登記入帳方式有任何疑問，可至普發現金官網常見問題專區查閱相關說明，或撥打免付費1988客服專線洽詢，服務時間為每日上午8時30分至晚間6時30分。政府呼籲民眾把握時間完成登記，早日領取這份全民共享的經濟成果。

