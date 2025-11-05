普發1萬登記開跑 九大飯店搶客推「現金放大」優惠

普發一萬元現金今日起開放登記，多家旅宿業者紛紛推出「現金放大術」優惠方案吸引消費者。台北凱達大飯店推出豪華套房買一送一、台北士林萬麗酒店入住尊貴客房再送豪華市景房住宿券，各家飯店紛紛祭出優惠活動，搶攻普發現金商機。

台北凱達大飯店即日起推出豪華套房買一送一、家庭三、四人房買一送二優惠，價格1萬元起。此優惠限於官網或語音訂購，採每日限量訂房制度，售完即止。JR東日本大飯店則推出極饗和牛一泊二食住房專案優惠價1萬元，以及冬季饗宴一泊二食住房專案9999元活動，預約期間自11月11日起，但周五至周六與部份熱門時段不適用。

國聯大飯店即日起至12月30日推出景觀套房一泊二食「買萬送萬專案」，每房每晚包套原售價27000元，優惠價降至1萬元。台北晶華酒店則針對入住「雲天露台家庭客房」的旅客贈送栢麗廳四客豪華午餐，並享有價值5544元的「雲天廊」專屬禮遇，即日起至12月前可預訂。

台北美福大飯店即日起至12月31日推出「萬萬BOOK」超值餐飲饗宴活動，四大主題餐廳消費滿萬贈送價值最高6680元的「波士頓龍蝦海鮮湯」兌換券，或提供約67折優惠的萬元六人套餐。台北士林萬麗酒店即日起至12月30日推出雙人入住「尊貴客房」每晚1萬元，包含「萬麗軒中餐廳」套餐兩客，再送「豪華市景房住宿券」一晚，價值13000元的餐飲抵用券僅需1萬元，相當於77折優惠。

台中日月千禧酒店則在11月12日至12月31日期間，於1F旅覓酒吧推出麵包、蛋糕全面85折；3F饗樂全日餐廳平日4人同行，餐費現折500元；24F極炙牛排館提供4人套餐1萬元優惠。花蓮福容大飯店即日起至明年5月31日推出市景客房含早餐僅需2340元的優惠，每日限量六間，周五、周日不加價，指定日還能享提早入住延後退房優惠。

高雄義大皇家酒店則於12月30日前推出兩項優惠專案：雅緻家庭房住宿1晚含自助式早餐2大2小的5000元專案，以及雅緻家庭房住宿2晚、1天自助式早餐2大2小、1天義大遊樂世界門票2大2小的1萬元專案，提供家庭旅客更多選擇。

