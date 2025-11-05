普發1萬登記首日！ 7小時逾70萬人次送件

台北市 / 綜合報導

今（5）日是普發現金1萬元登記首日，從早上8點開始，開放身分證尾數0或1的民眾登記，連續5天採取身分證尾數分流。開放7小時就湧入，超過70萬人登記送件，但還是有不少民眾出現填寫錯誤等狀況，尤其要特別留意，已經有不少假冒網站出現，財政部也緊急出手封閉。

準備好迎接鈔票入袋了嗎，因為11月5日就是普發現金的登記首日，記者黃柔蓉說：「普發現金1萬元，從5號上午8點開始，身分證尾數0或1的民眾，都可以搶先登記，而截至到下午3點，已經有超過70萬人次完成登記。」

5日上午8點一到，許多民眾立刻打開財政部普發1萬官網輸入身分證字號、金融帳號以及健保卡號，登記領取普發1萬元，這次普發現金共有5種領取方式，包括直接入帳登記入帳、ATM領現郵局領現及造冊發放，民眾偏好哪一種？

民眾說：「入帳就好了，銀行入帳可能比較方便。」大多都偏好登記入帳，但如果遇到這5大失敗狀況，莫荒莫害怕，輸入資料比對不到資料庫，有可能是身分證和健保卡號「填寫錯誤」，或是代領人不具代領資格，特定民眾也有相關單位協助領現或直接入帳，已透過其他管道領錢銀行核驗中，不符合分流日族群等原因，都有可能導致登記失敗。

不過在開放登記第一天，財政部已經查獲4個偽冒網址，依《詐欺犯罪危害防制條例》要求網路服務業者停止解析和限制接取，並且封鎖相關網站，民眾說：「如果照著財政部網站，登記的程序的話應該是OK。」民眾說：「會特別去看一下那個網址。」民眾說：「不管是Line或Facebook上都有(假的)，(會不會造成說你會擔心)，(就想說那還是去領現比較好)，不會啊，就自己要有自知之明吧。」

財政部也再三提醒，「普發1萬」不需要預繳保證金或是手續費，得特別留意，保障這難得的小確幸。

