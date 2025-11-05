普發1萬登記「今換2尾數」！3步驟完成 曝5管道領錢時間：這裡領最簡單

生活中心／施郁韻報導

今輪到身分證或居留證尾數「2、3」的民眾線上登記。（圖／資料照）

普發現金1萬元，「登記入帳」採身分證或居留證分流，今（6）日輪到尾數「2、3」的民眾登記，11月10日起全面開放登記，系統會開放到明年4月30日，《三立新聞網》帶您快速了解，5種發放管道入帳時間。

只要是國內現有戶籍國民，或明年4月出生的新生兒，取得居留許可的無戶籍國民，取得永久居留許可的外國人，大陸地區、港澳、外國人為我國國民的配偶並取得居留許可，政府機關因公派駐國外人員及其具我國國籍眷屬，以上6種身分都能領取普發一萬元。

普發現金1萬元5種方式。（圖／財政部提供）

普發現金1萬元，採「登記入帳」、「ATM領現」、「郵局領現」、「直接入帳」及「造冊發放」5種方式領取。一般民眾領普發一萬元，即登記入帳、ATM領現、郵局領現3選1。

登記入帳11月5日開放預先登記、11月12日入帳，登記前5日採身分證或居留證尾數分流，11月5日「0、1」民眾登記，11月6日「2、3」，11月7日「4、5」，11月8日「6、7」，11月9日「8、9」。11月10日起不分尾數都可登記，11月13日開放查詢登記結果，系統會開放到明年4月30日，可以隨時上網登記。

11月5日：身分證／居留證號尾數 0、1

11月6日：身分證／居留證號尾數 2、3

11月7日：身分證／居留證號尾數 4、5

11月8日：身分證／居留證號尾數 6、7

11月9日：身分證／居留證號尾數 8、9

11月10日後不分尾數，符合資格都能登記。

登記3步驟包括，準備本人、代領人身分證統一編號或是居留證統一證號；本人或代領人金融機構帳號；及發放對象健保卡號（健保卡左下角12碼）。進入官網https://10000.gov.tw點選登記入帳，輸入資料確認後送出，登記立即完成。

若民眾想要最早拿到錢，只要在11月10日前在線上登記，最快11月11日晚間6時至11月12日將有1萬元入帳；11月11日後登記完成的民眾，將於2個營業日內入帳。特定族群「直接入帳、造冊發放」，11月12日就將直接匯撥至其個人帳戶。

擔心線上登記輸入錯誤的話，可在11月17日起「ATM領現」，去指定ATM操作就能領錢，不怕排隊花費時間。

此外，11月24日起能選擇郵局領現，攜帶有照片的健保卡，簽名留下電話即可領取1萬元現金，是最簡易的領取方式。



