普發1萬看見民進黨的無恥！國民黨轟：沒最不要臉、只有更不要臉

普發1萬現金近日陸續入帳，先前不少民進黨委員跳出來反對，如今態度卻180度大轉彎。國民黨怒批普發一萬看見民進黨的無恥，昔稱「大撒幣」，今當「收割機」。國民黨更點名民進黨當時反對的人，「民進黨沒有最不要臉，只有更不要臉」。

普發1萬現金近日陸續入帳，先前不少民進黨委員跳出來反對，如今態度卻180度大轉彎。（圖/資料照）

國民黨今天（15日）在臉書發文表示，全民普發一萬現金正式上路，大家領取了嗎？這一萬元，當初是誰極力爭取？誰在強力杯葛？現在又是誰搶著收割？大家就來一起回顧真相。

國民黨指出，為了落實「還稅於民」，讓台灣應對美國關稅衝擊，緩解民眾可能面臨的生活壓力，國民黨極力爭取普發一萬元現金，並成功推動預算在立法院三讀通過。然而過程中，民進黨卻是以賴清德為首，府、院、黨一路反對！

圖取自國民黨臉書。

國民黨更點名當初民進黨當時為反而反的荒謬嘴臉：首先總統賴清德說「拿錢發給大家，沒有必要」、認同「1萬元買菜就沒了」。其次行政院長卓榮泰稱「1萬只能買遙控飛機、冰箱」、「普發現金違憲、債留子孫」。然後綠委沈伯洋：「普發一萬是共產黨的招」，先窮台，再統一。另一綠委吳思瑤則稱花你我的錢在「政策買票」。

國民黨強調，當時民進黨集體嘲諷普發現金一萬元，踐踏人民的期待，如今卻大言不慚宣傳是民進黨政府發的，更動員民意代表服務處掛上「便民服務站」。這不但是民進黨標準的認知作戰，更向全民證明：民進黨沒有最不要臉，只有更不要臉！

國民黨痛批，這樣凡事以政治利益為依歸，擅長顛倒是非的執政黨，要台灣人民如何能夠信賴？國民黨最後呼籲民進黨，與其全黨把心思用來無恥收割，不如好好聽見人民的心聲，針對內政民生議題，提出負責任的解方，才能幫助台灣應對國內外政經變局的挑戰。

