普發1萬破27萬人完成登記！小心「犯13常見錯誤」恐全數充公

生活中心／黃依婷報導

截稿之前已有超過27萬人完成登記入帳普發1萬。（圖／翻攝自https://10000.gov.tw/）

普發現金1萬元今（5）日（三）上午8時起開放登記，總統賴清德臉書發文，這次共有五種領取方式，包含：登記入帳、ATM領現、郵局領現、特定對象直接入帳、特定偏鄉造冊發放。然而，自開放登記至今已有27萬人登記成功，不過要注意，有13種原因可能會導致登記失敗。

13種原因可能會導致登記失敗。（圖／翻攝自https://10000.gov.tw/）

根據普發一萬官網顯示，若是於資料登記過程中出現錯誤訊息，可能就是登記失敗，常見錯誤分別為「健保卡號未填寫」、「身分證統一編號/居留證統一證號未填寫」、「金融機構代號未勾選」、「金融機構帳號未填寫」、「身分證統一編號/居留證統一證號輸入錯誤」、「健保卡號輸入錯誤」、「非今日開放登記之身分證統一編號/居留證統一證號」、「健保卡號登記完成，將於近日入帳」、「健保卡號已完成登記，帳號核驗中」、「健保卡號入帳成功」、「健保卡號已登記偏鄉領現」、「健保卡號款項已於11月12日入帳至○○○○○之本人金融帳戶」。

官網指出，最後一項則是「查無資料」，可能其況則有4，分別為「身分證統一編號錯誤」、「健保卡號錯誤」、「代領人不具代領資格」、「請重新於本網站登記，如有疑問請洽1988諮詢專線」；至於查詢登記結果將於114年11月13日起開放，當天可以在普發現金官網點選查詢登記結果→輸入本人/代領人身分證統一編號或居留證統一證號→輸入發放對象健保卡號→點選確認送出→完成查詢登記結果。

根據行政院資料顯示，登記入帳前5日採身分證或居留證尾數分流，且有3步驟，其中包括，準備本人、代領人身分證統一編號或是居留證統一證號；本人或代領人金融機構帳號；以及發放對象健保卡號。進入官網https://10000.gov.tw點選登記入帳，輸入資料確認後送出，登記立即完成。

