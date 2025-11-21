普發1萬竟成「詐騙誘餌」 72歲婦80萬存款秒被提光

普發1萬成詐騙誘餌72歲婦聽信「假檢警」，80萬老本瞬間被掏空。（圖 ／翻攝畫面）

新竹縣芎林鄉近日發生一起令人震驚的詐騙案件，72歲的林姓婦人因接到一通「假檢警」電話，不慎將帳戶裡高達80多萬元的現金全部交付詐騙集團損失慘重，詐騙手法竟以政府「普發一萬元」補助作為誘餌，讓民眾誤以為自己涉及洗錢而心生恐慌。

案情指出，10月底，林婦接到自稱檢警的陌生來電，對方謊稱她的普發現金1萬元被盜領，甚至恐涉及洗錢，必須配合「監管帳戶」程序。林婦一時心急，照指示提供銀行帳號及存摺資料，結果帳戶裡原本穩健的80多萬元現金在短時間內被詐騙集團提領一空，讓她大感錯愕。

橫山分局接獲報案後立即成立專案小組，並在新竹地檢署指揮下進行偵辦，警方調閱監視器、交易紀錄，很快鎖定涉案車手身分，並於11月7日持搜索票在台南、桃園等地拘提王姓、黃姓車手及翁姓收水手等3名嫌犯。現場查扣警示帳戶存摺、手機等證物。經檢察官訊問後，３人坦承涉犯加重詐欺及洗錢罪，因犯罪嫌疑重大，經法院羈押禁見。

新竹地檢署強調，政府補助或普發現金不會以電話通知民眾，也不會要求提供帳戶資料或轉帳操作，更不會透過簡訊或電子郵件發送補助領取訊息，民眾務必透過官方網站（10000.gov.tw）查詢訊息，並遵守「不明連結不點擊、個人資料不輸入」原則，如遇可疑電話或訊息，應立即撥打165反詐騙專線或向派出所查證，以避免成為詐騙受害者。

