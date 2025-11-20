普發1萬竟換到5萬円！旅日達人一查驚呼「0.2破了」 網嗨：去支持日本旅遊

普發1萬竟換到5萬円，網嗨喊「去支持日本旅遊」。（本刊資料照）

近期日幣匯率還在探底，旅日達人林氏璧今（20）日發文說，看到有網友把政府給的1萬元拿去換到5萬円了，結果查了一下，「0.2破了，0.1991」，該貼文也讓網友驚呼不已。

「日本有事，日幣有低」，旅日達人林氏璧今天透過粉專「日本自助旅遊中毒者」發文說，剛剛有網友說，把政府給的1萬元拿去換五萬円了，結果自己查了一下，「我的天！0.2破了，0.1991， 可以換到50226yen，五萬還再多226yen喔」。

該貼文一出，網友紛紛喊到，「看來是該我們用新台幣出手的時候了」「把我們的1萬支持日本旅遊」「我0.28換的100萬日幣還沒花完…….泣」「好！今天去換」「0.22買的哭倒」「1萬換5萬超香的」。

