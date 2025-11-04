普發1萬線上登記明開跑！ 最快11/11入帳「分流方式看這裡」

普發1萬線上登記明開跑。（示意圖，本刊資料照）

普發1萬元「登記入帳」作業明（5）日開跑，財政部也提醒民眾，多加利用「登記入帳」方式，透過網路登記，1萬元就能直接匯入指定帳戶，免出門且免排隊。

財政部今天說明，登記期間前5日（11月5日至11月9日）以身分證字號或居留證號尾數分流方式如下：

普發1萬身分證字號或居留證號尾數分流。（取自財政部官網）

財政部表示，「登記入帳」將自明日8時起開放預登記，民眾可使用手機、平板或電腦上網，備妥身分證號或居留證號、金融機構帳號及健保卡號，於普發現金官網的「登記入帳」頁面，依指示輸入相關資料，即可完成登記。

廣告 廣告

若民眾對登記入帳方式有任何疑問，可至普發現金官網「常見問題」專區查閱相關說明，或撥打免付費1988 客服專線洽詢（服務時間每日8時30分至18時30分），為配合11月5日登記網站開放，1988客服專線於當日提早至8時提供服務。

財政部提醒，登記期間採分流措施，係為分散系統流量，確保網站運作順暢。登記入帳開放時間很充裕，將持續至2026年4月30日止，請民眾安心上網登記。

財政部說明，凡於預登記期間及11月10日當天完成登記並經系統檢核成功者，款項將於11月11日18時起至11月12日依各銀行作業程序陸續入帳；11月11日以後登記成功者，於登記後2個營業日內入帳，為確保款項順利入帳，民眾務必補摺或至網路銀行或行動銀行查詢確認入帳。民眾可自114年11月13日起至普發現金官網查詢登記結果，如因資料錯誤導致登記失敗或入帳失敗，網頁將提示原因並開放重新登記，或民眾可改採ATM領現或郵局領現。

財政部強調，普發現金系統平台符合行政院「高」等級資通系統防護基準之控制措施，相關資訊傳輸及儲存均嚴格加密保護，並於專案結束後2個月刪除。該部並呼籲，政府不會主動發送簡訊或電子郵件通知領錢或登錄，也不會電話要求至ATM或網銀操作轉帳。普發現金相關資訊請以官方網站公告為準，如遇可疑訊息或電話，請立即撥打165反詐騙專線或1988客服專線查證，共同防範詐騙。

更多鏡週刊報導

氣溫變化大！流感疫情仍處流行期 上週再增63重症、9死亡

驚！柬埔寨警方搗毀電信詐騙窩點 「逮57外籍人員」含32台灣人

羅浮宮發生竊案「連夜移珠寶」！ 央行解析法國「地下金庫」超高規格護珍寶