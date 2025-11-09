普發1萬衝最後一波登記潮！錯過「這時間」比別人晚拿錢

生活中心／張予柔報導



政府普發現金1萬元登記作業持續進行中，今（9）日輪到身分證或居留證尾數「8、9」的民眾登記。財政部提醒，要準備好身分證號、金融機構帳號及健保卡資料，到普發1萬官網（https://10000.gov.tw）填資料即可完成申請。若資料無誤，最快11日至12日間即可收到1萬元入帳。截至9日下午4時，全台已有超過428萬人完成登記。









普發1萬衝「最後一波」登記潮！最快11/12入帳錯過「這時間」比428萬人晚拿錢

本次普發現金1萬元，共有「登記入帳」、「ATM領現」、「郵局領現」、「直接入帳」及「造冊發放」等5種領取方式。（圖／行政院提供）

此次普發1萬共有5種領取方式，包括特定族群直接入帳、偏鄉造冊發放、ATM領現、郵局領現及登記入帳。特定族群與偏鄉地區民眾無須操作，政府會主動撥款入帳；一般民眾若選擇登記入帳，只要依序完成資料核對，系統確認無誤後，就能於2個營業日內收到款項。至於ATM領現將於11月17日開放、郵局領現則自11月24日開始。





普發1萬衝「最後一波」登記潮！最快11/12入帳錯過「這時間」比428萬人晚拿錢

財政部提醒，若出現領取失敗可能是「4種原因」。（圖／翻攝自翻攝自財政部臉書）

財政部指出，目前主要受理「登記入帳」方式。民眾上網申請時，須輸入本人或代領人身分證（或居留證）統一編號、金融帳號及發放對象健保卡號碼，再選定入帳戶即可。不過，若系統出現登記失敗訊息，可能有4種原因，包括：證號或帳號輸入錯誤、金融帳戶不存在、帳戶已結清，或該帳戶被列為警示或管制帳戶。官方提醒，若遇問題，應再次核對資料或改用其他帳戶辦理，以免影響撥款進度。

普發1萬衝「最後一波」登記潮！最快11/12入帳錯過「這時間」比428萬人晚拿錢

若錯過分流登記者，11月10日起將全面開放登記，「不分尾數，符合資格都能登記」。（圖／翻攝自翻攝自財政部臉書）

登記作業採分流制，今（9）日輪到尾數「8、9」民眾；明（10）日起全面開放，不再分流。官方網站全天24小時運作，登記期限將持續至明年4月30日。若錯過分流登記，也可選擇11月17日起的ATM領現或11月24日起的郵局領現。根據規劃，若民眾在11月5日至10日期間完成登記且資料核對無誤，將於11日至12日間陸續入帳；11日以後完成登記者，則會在申請成功後的2個營業日內入帳。

