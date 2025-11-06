普發1萬被盜領？他心急300萬飛了 最新詐騙手法曝

普發1萬現金昨（5日）起開放預登記，不過有民眾還沒領到錢就先受騙，受害者日前接到1通自稱是郵局人員的電話，說有不明人士拿他的證件盜領1萬元，並表示可以幫忙報案，隨即將電話轉接給「警員」，他按照對方的指示操作，最後損失300多萬元，才驚覺遇到詐騙。

內政部警政署「165打詐儀錶板」公布案例，有民眾日前接到1通自稱是「郵局人員」的電話，對方語氣急切地說「有人拿您的證件申辦普發現金1萬元，因長得跟照片不像，懷疑是冒領。」並表示可以協助報案，隨即把電話轉接給自稱台北市政府警察局的陳姓警員。

民眾表示，該名假警員向他解釋個資被盜的可能原因，對方還要求加LINE，稱方便後續處理。之後假警員突然提到，這件事有點嚴重，稱他已涉及刑事案件，檢察官指示要代管他的財產，等案件釐清後才會歸還，讓他當下晴天霹靂。

假警員安撫他，說是正常程序，要他先準備好大筆現金，並交付提款卡，還強調偵查不公開，要求不得對外透露。

直到幾天後，該民眾偶然看新聞提到「公務機關絕不會代管金錢」，他開始懷疑事情的真偽，鼓起勇氣撥打165反詐騙諮詢專線諮詢，才驚覺是詐騙，趕緊到派出所報案，省吃儉用存下的300多萬元一夕之間全蒸發。

警政署提醒，防範普發現金詐騙案應堅守4不原則：不點擊、不填輸、不匯款、不轉傳。政府機關不會以電話告知身分遭冒用；若在電話中聽到代管或監管財產、面交、提款卡，一定是詐騙，有疑慮應立即向165查證。

