普發1萬被盜領？ 婦人一慌交出存摺、金融卡被騙80多萬

詐團無所不在，連縣府和鄉鎮公所都成被害人。（圖：縣府提供）

新竹縣芎林鄉1名婦人，聽信「普發現金1萬元」遭他人盜領，交出存摺、金融卡，被騙80多萬元；大新竹跨年晚會、以及竹北市公所、湖口鄉公所等政府機關，陸續發現遭不肖人士利用，以招募臨時工作人員、免費課程招生等理由，索取民眾個資，縣府及公所也忙著解釋說明，提醒鄉親務必提高警覺。

湖口鄉長吳淑君警告，鄉公所也被冒用粉絲專頁請民眾小心。（圖：湖口鄉公所提供）

湖口鄉長吳淑君表示，近期發現有不明人士冒用「湖口鄉公所」名義設立粉絲專頁，以相似名稱與圖像誤導民眾。為避免民眾遭人利用受騙，鄉公所緊急在網路等管道嚴正聲明，請鄉親辨識唯一的官方粉專的特徵，包括名稱為「湖口鄉公所」無空格、粉絲數/追蹤數為破萬人、官方頁面顯示「政府機構」認證標示。

此外，也出現假冒「新竹縣湖口鄉公所」LINE、臉書帳號，聲稱免費課程招生中。吳淑君也提醒鄉親，公所不會主動以私訊要求個資、金錢或帳號操作。民眾若接獲可疑訊息，請勿點擊不明連結或回覆個人資料。

另外，新竹地區近來屢出現冒充官方招募工作人員的假訊息。新竹縣政府提醒，近期有人在網路散布「2026大新竹跨年晚會 招募工作人員」不實訊息，請鄉親務必提高警覺，不要加陌生帳號、不要提供個資，只要有任何懷疑，請立即撥打165反詐騙諮詢專線。

2025竹北半城路跑預計12月6日登場，竹北市公所日前也在臉書粉專公告，路跑活動未招募任何現場工作人員，請大家務必提高警覺，小心詐騙，避免個資外洩或財務損失。市公所也曾接獲市民反映，收到自稱「新竹縣竹北市公所」LINE帳號訊息，索取個人資料，聲稱可以幫忙報名免費課程。

新竹縣警察局也指出，普發現金政策目前正實施中，1名芎林鄉婦人接獲假檢警電話詐騙，以「普發現金1萬元」遭他人盜領為由，要求婦人線上報案，假檢警聲稱婦人涉及洗錢案要求監管帳戶，騙取婦人的存摺及金融卡，最後婦人不但沒領到1萬元，存摺內80多萬元也被詐騙車手提領一空，才驚覺受騙而報案。（彭清仁報導）

警語：防詐騙專線︰165，報案專線︰110。