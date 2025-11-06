普發1萬被盜領？民眾接1電話「300萬積蓄飛了」 最新詐騙手法曝光
普發現金1萬元在昨（5）日開始開放線上登記，不過日前卻傳出詐騙憾事，民眾還沒領到1萬元就先被騙300萬元。警政署165打詐儀表板日前宣導最新案例，一名受害者日前接到自稱是郵局人員的電話，謊稱有不明人士拿到他的證件盜領了普發現金的1萬元，並表示願意幫忙報案，隨即轉接給假警員，受害者按照指示，最終被騙了300萬元，才驚覺是場騙局。
根據警政署165打詐儀表板分享案例，有民眾日前接到1通自稱是「郵局人員」的電話，對方語氣急切地說「有人拿您的證件申辦普發現金1萬元，因長得跟照片不像，懷疑是冒領。」並表示可以協助報案，隨即把電話轉接給自稱台北市政府警察局的陳姓警員。
受害民眾說，沒多久，電話那頭的人自稱是刑警，說這案子涉及洗錢，要幫他「聯絡檢察官」。隨後又有1位自稱「檢察官」的人加他LINE，顯示的名字是「陳彥章」。他說：「我們查到您的帳戶被盜用，還有人用您的帳戶資金購買黃金。這些黃金很可能是用贓款買的，我們要鑑定它的來源，您必須全力配合司法調查。」
聽到的當下，受害民眾驚恐萬分，且對方講得非常具體，且用著權威的口氣，讓他完全信以為真，對方說：「我們會派人到您家附近收取黃金，鑑定完再歸還。」當下民眾心裡雖然有點不安，但想到對方連身分證字號都知道，就覺得應該是真的。
受害民眾提到，當天下午，1名身材高瘦的男子出現在他家樓下，說是受「檢察官」指派來收取黃金，那些黃金大約重25兩（約300萬元），要交作「鑑定」。交付後，那名男子轉身就走。直到傍晚，受害民眾想再向檢察官追問結果時，發現LINE帳號突然消失，訊息也全被刪除，打電話過去也變成空號。那一刻，他整個人呆在原地，雙手發抖。自己小心翼翼守了半輩子的積蓄，就這樣被詐騙集團設局拿走，實在可恨。
警政署提醒，防範普發現金詐騙案應堅守4不原則：不點擊、不填輸、不匯款、不轉傳。政府機關不會以電話告知身分遭冒用；若在電話中聽到代管或監管財產、面交、提款卡，一定是詐騙，有疑慮應立即向165查證。
