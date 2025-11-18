普發1萬被盯上？這學校號召校友「捐回母校」 網炸鍋：還想搶零用錢

實習編輯藍子瑄／台北報導

明道中學號召畢業校友，希望大家能把普發金捐回母校，支持學弟妹、回饋學校。（示意圖／PIXABAY）

政府普發現金 1 萬元正式上路，財政部規劃的五大領取方式中，「ATM領現」自17日起已開放，民眾可從指定的 16 家金融機構 ATM 直接提領。就在全民忙著討論這筆「普發現金要怎麼花」時，明道中學的一則貼文卻意外成為焦點。

明道中學粉絲專頁日前發文，號召畢業校友「把這一萬元變得更有意義」，希望大家能把普發金捐回母校，支持學弟妹、回饋學校。貼文標示出「明道人幫明道人」的精神，更強調「傳承是一件值得一直做下去的事」。

不過此舉引爆大量網友反彈。一名網友在 Threads 發文吐槽：「不是哥們，我付了六年學費換你兩張畢業證書，現在你還來跟我搶零用錢？」貼文一發出，立刻在社群引發討論，有人酸道：「隔天校長就會開著新買的勞斯萊斯幻影來學校」、「沒看過乞討還這麼理直氣壯的」。

也有不少校友憶起學費壓力，直言：「明道私校學費不便宜吧，還跟學生要錢」、「讀三年該給的都給了，畢業後還要繼續榨乾？」一名自稱 1986 屆的畢業生更留言：「當年明倫堂裝冷氣要我們每人捐 500，我沒捐，沒想到都2025年了，還在玩這套。」

不少反諷留言湧現：「你有看過有錢人跟比他窮的人說『我缺錢給我錢』的嗎？」「我一萬要拿去買平板，不要跟我搶」、「是在幹嘛？有這麼缺錢？」甚至有人笑稱：「明道乃清淨地，院裡只停法拉利。」

但也有人持正面態度認為活動具有意義，「我身為明道人覺得很不錯，我會捐！」不過仍有人質疑「支持應該是支持理念，而不是因為念同一間學校」。

