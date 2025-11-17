普發1萬親子決裂！青少年為錢扭打嗆父母「強盜」 怒喊告侵占

普發1萬元現金在部分家庭引爆親子衝突。（資料畫面）

政府普發1萬元現金，期盼民眾能夠感受利多，不過卻造成部分家庭親子衝突加劇。由於財政部規定13歲以上青少年可自行登記入帳，或到ATM領現，部分父母認為這筆錢應由家長決定用途，據《聯合新聞網》報導，親子之間最嚴重甚至因搶錢扭打，還鬧上警局，孩子還揚言要告爸媽侵占，意外引爆家庭矛盾。

聯新國際醫院精神科主治醫師林博接受《聯合新聞網》訪問，透露近期門診遇到年齡約13至18歲的國高中生，因為普發1萬元與父母鬧翻；孩子認為「這是我的錢」，父母則覺得子女未成年，生活由家裡支撐，這筆錢應該聽從長輩安排，為此有孩子一怒之下離家出走，還有人在ATM前與爸媽上演搶錢戲碼，還驚動警方到場協調。

林博指出，現在青少年自我意識強烈，透過Chat GPT等AI軟體查完各項資訊，認為法律上擁有這筆錢的支配權，父母貿然介入讓他們感到不被尊重，怒批父母「像強盜一樣」，還提言要告爸媽侵占，更喊出：「以後遺產是不是也要這樣搶？」讓爸媽又怒又心寒，其實雙方衝突的關鍵點在於「兩代價值觀的不一致」。

林博認為，親子衝突並非全因普發金，只是藉由這個事件讓家庭裂痕被放大，建議與其爭論誰該拿走錢，不如把握機會好好討論金錢觀與未來規劃，透過溝通雙方各退一步，建立界線與信任，例如將錢3分之1由孩子自主使用，3分之1共同討論，剩餘3分之1建議父母協助孩子投資；或採取「三七分」，由孩子支配七成、父母處理三成，雙方都能保有部分主導權。





