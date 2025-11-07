普發1萬詐團蠢動詐術增多 打詐高雄隊緊盯因應

〔記者黃良傑／高雄報導〕普發1萬「登記入帳」上路，詐團已蠢動，高市召開「普發現金防詐作為跨局處協調會議」，整合「打詐高雄隊」各局處團隊力量，警方研判詐團最可能利用「釣魚簡訊」、「一頁式廣告連結」詐取民眾個資及財物，除加強網路巡邏，並結合「打詐儀錶板」加強宣導，提高市民識詐防詐能力。

高市警局今(7)日表示，因應行政院「中央與地方聯合打詐協調聯繫會議」，內政部馬政務次長士元指示各地方政府應強化「普發現金」防詐宣導，市長陳其邁也於普發現金登記首日，透過官方FB粉專及LINE帳號同步發布市府宣導圖卡，並親自錄製反詐宣導音檔，透過環保局垃圾車等通路播放提醒市民。

高雄市府為防普發現金恐成詐團眼中肥羊，昨天召開「普發現金防詐作為跨局處協調會議」，整合市府「打詐高雄隊」各局處團隊力量，展現守護市民財產安全的決心，同時發揮「市政一體」的高效率打詐能量。

市長陳其邁指示各局、處務必落實防詐機制，利用戶政、地政單位、各區公所的佈告欄張貼海報，或設置在高雄捷運各站月臺、候車區等處螢幕，播放相關宣導影音檔，讓民眾迅速獲得新知，全方位建構機關聯防、全民識詐的堅實防線。

警察局長林炎田在會中報告，他強調雖然高市今年10月詐欺案件受理1717件、財損5億4531萬餘元，呈現「雙降」趨勢，但針對「普發現金1萬元」可能引起詐團覬覦，警方將投入警力、執行以下三大措施，包括積極蒐報通報下架、加強溯源打擊、強化識詐免疫力，同步結合「打詐儀錶板」將每日實際案例融入生活，強化全民識詐能力。

此外，內政部今年10月1日公布「防制詐欺犯罪有功人員及檢舉人獎勵辦法」，檢舉人於詐欺犯罪未被發覺前，向檢察機關或司法警察機關主動檢舉並製作筆錄，該案經判決有罪最高可領取1000萬元獎金，警方特別提醒切勿點擊「假冒政府通知」的釣魚簡訊或網路連結，以免輸入個資造成財損。

