普發1萬詐騙伎倆升級！男慘賠「300萬」最新手法曝

生活中心／吳宜庭報導



政府普發現金1萬元於本月5日開放線上登記，吸引大批民眾上網申請，不過卻成為詐騙集團的最新目標。警方近日接獲一起報案，有民眾在普發現金還沒入帳前，就遭詐團以「協助報案」為由設局行騙，損失慘重。警政署165打詐儀表板日前宣導最新案例，一名受害者誤信假冒郵局人員與檢警的說法，最終被騙走價值約300萬元的黃金，痛失畢生積蓄。





普發1萬詐團新陷阱！男一通電話就上鉤慘賠「300萬元黃金」最新手法曝

受害者雖心生疑慮，但因對方連身分證字號都能說出，讓他信以為真。（示意圖／翻攝自Pexels）

廣告 廣告





根據案例，該名民眾接到自稱「郵局人員」的電話，對方聲稱「有人盜用您的身分證去領普發現金1萬元」，並表示可協助報案。隨後電話被轉接給自稱刑警的男子，進一步稱案件涉及洗錢，還幫忙「聯絡檢察官」。不久，一位自稱「檢察官陳彥章」的人加受害者LINE，宣稱查到帳戶遭盜用，且資金被用於購買黃金，要「鑑定來源」。對方以權威語氣指示受害者交出家中黃金，強調「鑑定完會歸還」。受害者雖心生疑慮，但因對方連身分證字號都能說出，讓他信以為真，將約25兩（約300萬元）的黃金交給前來收取的車手。直到傍晚聯繫對方時，LINE帳號與電話皆成空號，這才驚覺受騙，「那一刻，我整個人呆在原地，雙手發抖。自己小心翼翼守了半輩子的積蓄，就這樣被詐騙集團設局拿走，實在可恨」。









普發1萬詐團新陷阱！男一通電話就上鉤慘賠「300萬元黃金」最新手法曝

防詐四不原則：「不點擊、不填輸、不匯款、不轉傳」。（圖／翻攝自警政署165打詐儀表板）





警方提醒，近來詐騙集團利用普發現金話題行騙，民眾應謹記防詐四不原則：「不點擊、不填輸、不匯款、不轉傳」。此外，政府機關不會以電話通知身分遭冒用，更不會要求交付現金、存摺或黃金。 不同公務機關無法轉接，切勿輕信，重要事務通知會以書面為之，若聽到「涉及刑案、代管財物、檢察官鑑定」等話術，必是詐騙。民眾如接獲可疑電話，應立即掛斷並撥打165反詐騙專線查證，以免辛苦積蓄落入詐團陷阱。

廣告 廣告

原文出處：普發1萬詐團新陷阱！男一通電話就上鉤慘賠「300萬元黃金」最新手法曝

更多民視新聞報導

攜手合作社！內政部擴大培訓多元對象 劉世芳：厚植防災力讓社區更安全

台灣觀光客4大NG行為！1口頭禪嚇壞日本人：像凶狠黑道

透視新聞／超危險！電線管路打開都是水 水電超人自發到光復幫災民修繕

