普發1萬詐騙又有新招 他中計交出300萬元黃金 痛喊太可恨

普發1萬元5日開放線上登記，不過已有人接到詐騙電話，損失價值300萬的黃金。一位民眾接到假冒郵局人員來電，表示身分證被盜用冒領普發現金，電話一路轉給假警察、假檢察官，謊稱案件涉及洗錢等刑案，要調查帳戶中的黃金來源，要求將黃金交給指定車手送交鑑定。25兩重黃金被收走後，該民眾卻因聯繫不上對方，才驚覺遭到詐騙，直呼太可恨。

內政部警政署「165打詐儀錶板」公布最新案例，有民眾在家接到自稱是郵局人員的來電，因對方聲音聽起來專業、正式，還知道他的姓名，就放下戒心。

民眾指出，對方表示有人盜用他的身分證去領普發現金1萬元，要幫忙報案，電話之後就被轉給「警方」，表示這案子涉及洗錢，說要幫他聯絡檢察官。沒多久就收到一位自稱是「檢察官」加他LINE，並說：「我們查到您的帳戶被盜用，還有人用您的帳戶資金購買黃金。這些黃金很可能是用贓款買的，要鑑定它的來源，您必須全力配合司法調查。」

因對方說得具體，且口氣相當有權威感，加上身分證字號也沒說錯，該民眾便信以為真，即使對方說要派人來家中收取黃金回去鑑定，也不疑有他。於是當天下午，就讓一名自稱是檢查官的高瘦男子收走大約25兩重、價值約300萬元的黃金回去「鑑定」。

直到傍晚，民眾想再追問結果時，才發現對方LINE帳號突然消失，訊息也全被刪除，打電話過去變成空號，才意識到不對勁，整個人呆在原地，雙手發抖，守了半輩子的積蓄，就這樣被詐騙集團設局拿走，實在可恨。

警政署提醒，普發現金防詐專區，可上165dashboard.tw查詢，若接到檢察及警察人員來電告知身分遭冒用、涉及刑案，請立即掛斷電話。不同公務機關之間無法轉接，切勿輕信，重要事務通知會採用書面形式。

★《中時新聞網》提醒您：詐騙手法日新，你我要有戒心，如遇疑似詐騙情況，請立刻撥打165反詐騙專線諮詢。

