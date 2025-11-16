普發1萬變親子在ATM前搶錢 精神醫：還有孩子離家出走

普發現金明開放ATM領取。（資料照／陳俊吉攝）

普發一萬ATM領取明日（17）開放，由於13歲以上青少年可自行領取現金，精神科醫師臨床觀察，就有不少家庭爆發衝突，父母覺得小孩錢是他們的，小孩自我意識強、覺得父母侵犯其財產權，兩代價值觀不同，甚至有孩子因此離家出走、鬧上警局。

政府普發一萬元現金陸續入帳，財政部規定，13歲以上孩童登記身分證、金融機構帳號、健保卡號，就能自行登記入帳領取；明日也將開放ATM領取，13歲以上由本人自行領取，未滿13歲則由父母或監護人代領。

聯新國際醫院精神科主治醫師林博分享，近期門診就有至少5、6個孩子，因普發一萬與父母鬧翻，年齡層多是13至18歲國高中生，最嚴重的個案甚至離家出走、雙方在ATM前上演搶錢戲碼，最終鬧上警局談判。

林博指出，一萬元是小事，背後凸顯的是「兩代價值觀不一致」。父母覺得辛苦養大孩子，這筆錢孩子要「還」，孩子應該聽父母的話；但現代年輕人自我意識強烈，會認為自己的人權被侵犯，許多孩子在學校也會和同儕聊如何使用1萬元、規劃好用途，若父母突然說要拿走，希望落空，情緒就容易因此崩盤。

林博說，對於這些個案，臨床上的做法是先分別了解父母、孩子的立場，接著讓他們進行對談，透過溝通各退一步。成功的案例是3分之1孩子自主使用、3分之1與父母共同討論、剩下3分之1建議父母給孩子做投資；或是三七分，7成孩子自主使用，剩下3成交給父母。

由於13～18歲年齡層未成年，雖有自主規劃財務能力，但日常學費、生活費仍須由父母提供。林博表示，過去也沒想過普發一萬會造成家庭失和、提前分家產狀況，但畢竟華人傳統社會個體界線不明顯，不像國外注重個人和隱私，如不能隨意進孩子房間，華人父母可能覺得孩子的財產也屬於自己。

林博強調，時代在改變，「這是不可逆的」，父母也要接受此變化，就像歐洲孩子很早自我意識就很強烈，未來的世界就是「獨立獨立再獨立」，若父母不能接受，就會出現兩代戰爭，最後兩敗俱傷，因此家長觀念需要與時俱進，同時親子間需要互相溝通、找出折衷方案。

