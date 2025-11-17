普發1萬變親子大戰？少年怒批父母侵占：根本強盜 精神醫揭原因

政府普發1萬元，13歲以上可自行領取，卻在部分家庭引爆親子紛爭。（示意圖／東森新聞）





政府普發1萬元現金原本被視為利多政策，卻在部分家庭掀起一場「親子戰爭」。由於規定13歲以上青少年可自行登記入帳，並可親自到ATM領現，部分父母認為這筆錢應由家長決定用途，青少年則堅持「這是我的錢」，雙方在提款機前僵持、搶錢甚至扭打，最嚴重還鬧上警局，讓一萬元瞬間變成家庭導火線。

根據《聯合新聞網》報導，聯新國際醫院精神科主治醫師林博表示，近期門診就遇到至少5、6個國高中生，年齡約13至18歲，因這筆普發1萬元與父母鬧翻。有人衝動離家出走，也有人在ATM前與爸媽上演搶錢戲碼，最後驚動警方到場協調。孩子在氣頭上怒批父母「像強盜一樣」，甚至揚言提告父母侵占，最後只好坐下來「像分家產一樣」談判分配，令家長相當無奈。

林博分析，一萬元表面上是小錢，背後凸顯的卻是「兩代價值觀不一致」。在傳統觀念裡，父母認為自己辛苦養育孩子，而且子女仍未成年，這筆錢屬於家庭資源，孩子應該還給家裡或聽從父母安排；但現代青少年自我意識強烈，熟悉3C與網路資訊，早就和同學討論好要怎麼運用這筆錢，當父母試圖全部收走，就會覺得自己的人權與財產權被侵犯，期望落空，自然情緒爆發。

他進一步說明，許多青少年雖具備基本理財能力，但生活費仍依賴父母，也導致親子認知落差更大。華人家庭習慣界線模糊，把孩子的資源視作家庭共有，卻忽略孩子長大後對「自己的東西」更重視。一旦政策讓青少年直接面對「屬於自己的錢」，長期未解決的界線問題便全面爆發。

面對這類紛爭，林博在臨床上做法多是先分別了解父母與孩子的立場，再安排雙方坐下來好好談，尋找折衷方案。他分享，一些成功的例子，是將這筆1萬元「分段處理」：例如三分之一由孩子自主使用，三分之一親子共同討論用途，剩下三分之一建議由父母協助做簡單投資；也有人採取「三七分」，由孩子支配七成、父母處理三成，讓雙方都能保有部分主導權。

林博坦言，過去未曾預料普發現金竟會引發家庭失和，甚至出現「提前分家產」的場面，但這也凸顯社會正朝向更重視個體與自主的方向前進。他強調，時代已改變，未來的趨勢必然是「獨立、獨立、再獨立」。若家長仍以傳統心態看待孩子，把子女視為附屬品，勢必會加深兩代衝突，最後兩敗俱傷。

他呼籲家長與青少年，都不要把這1萬元變成親子關係的導火線。與其爭誰擁有，不如把握機會好好討論金錢觀與未來規畫，透過溝通建立界線與信任，「錢會花完，但關係能不能修補，才是家庭真正的關鍵。」

